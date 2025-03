'Cidade no escuro': apagão atinge Manaus e outros municípios do Amazonas

Do UOL, em São Paulo

Manaus e outras cidades do Amazonas tiveram um apagão de energia entre o fim da noite de ontem e a madrugada de hoje.

O que aconteceu

Registros de moradores mostram diferentes bairros de Manaus no escuro entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Nas imagens, casas, estabelecimentos, avenidas e pontos de ônibus da capital aparecem sem iluminação.

"Cidade toda no escuro", divulgaram manauenses pelas redes sociais. Pelo Instagram, moradores da capital se manifestaram sobre a falta de luz em bairros das zonas norte, leste, oeste e centro-sul. Entre eles, São Jorge, Dom Pedro, Cidade Nova, Nova Esperança, Cidade de Deus e Colônia Terra Nova.

Outros municípios do estado também foram afetados. Relatos de falta de luz também foram divulgados por moradores de Parintins, Presidente Figueiredo e Itacoatiara.

"Muita gente perguntando o que aconteceu, mas não sabemos o motivo", disse um morador de Manaus. "Só sabemos que tem muitos bairros no escuro aqui em Manaus e em outras cidades, mas ninguém sabe dizer o que houve", afirmou o manauense Gilberto Wedson durante uma transmissão ao vivo pelo Instagram.

Amazonas Energia diz que apagão foi causado pelo desligamento de linha do Sistema Interligado Nacional. O SIN é uma rede hidrotérmica de grande porte para produção e transmissão de energia elétrica no Brasil, controlada pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), que, por sua vez, é fiscalizado e regulado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Municípios da região metropolitana de Manaus já estão com fornecimento normalizado, segundo a Amazonas Energia. Em nota, a empresa divulgou que "85% do fornecimento de energia afetado pelo desligamento da linha de 500 kV Jurupari-Silves, pertencente ao Sistema Interligado Nacional (SIN), foi normalizado", como nas cidades de Presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara.

Procuradas pelo UOL, Semig (Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás), ONS e Aneel não responderam até a publicação desta reportagem. O texto será atualizado com eventuais esclarecimentos dos órgãos.