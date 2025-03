Tropas russas lançam ofensiva para retomar áreas na região de Kursk

(Reuters) - As tropas russas lançaram uma ofensiva em grande escala para retomar áreas da região ocidental de Kursk das forças ucranianas, disseram blogueiros de guerra e um comandante sênior russo neste sábado.

As tropas ucranianas invadiram a região russa de Kursk no verão passado, tomando pedaços do território em um inesperado ataque relâmpago, mais de dois anos depois que o presidente russo Vladimir Putin ordenou a entrada de dezenas de milhares de soldados na Ucrânia.

"Em todas as direções da seção de Kursk no front, todas as unidades lançaram uma ofensiva em grande escala", disse no Telegram o major-general Apti Alaudinov, comandante de uma unidade chechena que luta pela Rússia em Kursk. "O inimigo está abandonando suas posições"

A Reuters não conseguiu verificar a situação no campo de batalha. Os militares da Ucrânia não comentaram imediatamente.

Mapas com conteúdo aberto mostraram esta semana que as posições da Ucrânia em Kursk se deterioraram acentuadamente e suas tropas estão quase cercadas pelas forças russas.

A situação precária da Ucrânia ocorre após uma pausa na ajuda militar dos EUA e no compartilhamento de inteligência com Kiev, já que o presidente dos EUA, Donald Trump, pressiona Kiev a concordar com um cessar-fogo com Moscou.

(Por Lucy Papachristou)