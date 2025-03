Tarifas de Trump e políticas imigratórias podem aumentar custo de construção de casas nos EUA

Os construtores de casas inicialmente receberam com otimismo o retorno de Donald Trump, especialmente pelas promessas de reduzir regulamentações que elevam os custos de construção. No entanto, seis semanas após o início de seu segundo mandato, as coisas não estão saindo como esperado para a indústria nem para os compradores nos EUA.

As tarifas sobre as importações do México e do Canadá tornarão a construção de moradias mais cara. Cerca de 8% dos materiais usados na construção de uma casa nova vêm de fora, como madeira canadense. O economista-chefe da Associação Nacional de Construtores, Robert Dietz, estima que, uma vez totalmente implementadas, as tarifas podem adicionar entre US$ 7,5 mil e US$ 10 mil ao custo da casa média.

Em um mercado mais equilibrado, esses custos seriam repassados aos consumidores, mas com os preços das casas e as taxas de hipoteca já altas, a acessibilidade ficou ainda mais difícil.

A temporada de vendas de primavera, crucial para o setor, começou fraca, com uma queda de 10,5% nas vendas de casas novas em janeiro. Indicadores de demanda também estão fracos, sugerindo que os compradores já estão sobrecarregados, antes mesmo do impacto das tarifas.

O desempenho abaixo do esperado do iShares U.S. Home Construction ETF mostra que investidores esperam que os construtores absorvam os custos mais altos, o que pode reduzir suas margens de lucro. As ações do fundo caíram 21% desde a eleição.

Além disso, as políticas de imigração da administração podem agravar a situação, já que os construtores dependem de trabalhadores não autorizados. Se a repressão à imigração reduzir a oferta de trabalhadores, os custos de construção podem subir ainda mais, com salários aumentando mais rápido que os da economia em geral.

Mudanças abruptas nas datas de implementação das tarifas também geram incerteza para os construtores, que precisam de previsibilidade para tomar decisões de investimento, já que o período entre a compra de terrenos e a conclusão de um projeto pode durar mais de três anos. Fonte: Dow Jones Newswires.