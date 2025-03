SP: desfile das campeãs será neste sábado; TV Brasil transmite ao vivo

O Desfile das Escolas de Samba Campeãs do Carnaval de São Paulo ocorre na noite deste sábado (8), no Sambódromo do Anhembi, zona norte da capital paulista. A TV Brasil faz a exibição ao vivo, a partir das 21h.

O evento reúne as cinco agremiações classificadas nas primeiras posições do Grupo Especial de São Paulo.

Além da escola de samba vencedora Rosas de Ouro, retornam para celebrar na avenida a Acadêmicos do Tatuapé, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre e Camisa Verde e Branco, que terminaram a apuração entre o segundo e o quinto lugar, respectivamente.

A programação inclui ainda a campeã e a vice do Grupo de Acesso 1 - Tom Maior e Mocidade Unida da Mooca (MUM) -; além da ganhadora - Pérola Negra - e da segunda colocada - Camisa 12 - do Grupo de Acesso 2.

Grupo Especial

A escola de samba Rosas de Ouro conquistou o oitavo título do Grupo Especial de São Paulo em 2025, depois da última vitória há 15 anos, em 2010.

Com o enredo Rosas de Ouro em uma Grande Jogada, a agremiação trouxe a história dos jogos e fez um painel de como eles influenciaram a humanidade.

A acirrada disputa foi decidida apenas na última nota, nos critérios de desempate. A diferença entre as duas primeiras colocadas e as outras três agremiações que retornam para o Desfile das Campeãs foi de apenas um décimo.

Ainda no Grupo Especial, as escolas de samba Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde foram as últimas classificadas, em 13º e 14º. Elas descem para o Grupo de Acesso 1 em 2026.

Grupo de Acesso 1

As agremiações Tom Maior e Mocidade Unida da Mooca (MUM) ficaram, respectivamente, em primeiro e segundo lugar do Grupo de Acesso 1 e desfilam no Grupo Especial no próximo ano.

As escolas de samba X-9 Paulistana e Unidos de Lucas ficaram em sétimo e oitavo lugares. Elas foram rebaixadas para o Grupo de Acesso 2 em 2026.

Grupo de Acesso 2

As agremiações Pérola Negra e Camisa 12 conquistaram o título e o vice-campeonato do Grupo de Acesso 2, respectivamente, e desfilam no Grupo de Acesso 1 em 2026.

As escolas Brinco da Marquesa e Raízes do Samba foram a nona e a décima colocadas do Grupo de Acesso 2. Essas duas agremiações caem para o Grupo Especial de Bairros no próximo desfile.