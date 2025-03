Setor privado lançará grupo análogo ao B20, do G20, para levar contribuições à COP 30

Empresários brasileiros e estrangeiros vão lançar um grupo semelhante ao B20 - fórum de representação do setor privado dos países que compõem o G20 - para gerar contribuições para a 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 30).

Sob a liderança da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o grupo Sustainable Business COP 30 (SB COP) será lançado na próxima segunda-feira, 10. O anúncio ocorrerá na sede da confederação, em Brasília, e contará com a participação de autoridades do governo e empresários.

A iniciativa busca mobilizar líderes de empresas, sindicatos, associações, federações e confederações para o desenvolvimento sustentável. O presidente da CNI, Ricardo Alban, avalia que a criação desse espaço para representatividade empresarial nas negociações da COP 30 é importante, pois, o combate às mudanças climáticas só terá efeito com a participação do setor produtivo.

Sobre o Sustainable Business COP 30

O comando da Sustainable Business COP 30 sob a liderança brasileira será do ex-CEO da Raízen e da Cosan, Ricardo Mussa. Conforme a CNI, o grupo tem a meta de elaborar recomendações durante a COP 30 e apresentá-las a autoridades governamentais, formalizar compromissos do setor privado para a redução dos gases de efeito estufa (GEE) e desenvolver ações, visando de avançar em uma agenda climática positiva.

Além disso, para discutir assuntos prioritários, o SB COP contará com 6 eixos temáticos: Transição energética; Economia circular e materiais; Bioeconomia; Transição justa; Financiamento climático; e Segurança alimentar.

O secretário-executivo do grupo e superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bomtempo, afirma que a nova iniciativa vai elencar até três recomendações. "Dessa forma, o foco poderá ser mantido e as metas, de fato, alcançadas, com transparência e comprometimento das empresas nesse processo de transição sustentável", diz.