Senador come camarão e sushi na praia e pede reembolso ao Senado

O senador Alexandre Giordano (MDB-SP) recebeu reembolso do Senado por uma série de gastos com restaurantes na virada do ano, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Pratos de frutos do mar que custam até R$ 468 estão entre as despesas apresentadas pelo parlamentar. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles e confirmadas pelo UOL.

O que aconteceu

Senador passou 13 dias em Ubatuba na virada do ano, durante o recesso parlamentar. A viagem custou R$ 5.100 aos cofres públicos, incluindo restaurantes e combustível pagos com cota parlamentar.

Giordano pagou almoços e jantares em restaurantes da praia e pediu reembolso ao Senado. No dia 3 de janeiro, ele gastou R$ 1.189 em um estabelecimento à beira-mar. O pedido incluiu dois camarões na moranga (R$ 468 cada), além de lula à dorê, batata frita e refrigerantes.

Poucas horas depois, o senador pagou R$ 369 em outro restaurante. A nota fiscal do pedido inclui 11 esfirras, sete quibes, cinco sucos naturais, uma cerveja e uma caipirinha de cachaça. No dia 8, Giordano foi a um rodízio de sushi — a conta deu R$ 380.

Cota parlamentar cobre gastos com alimentação, mas não com bebidas alcoólicas. Além disso, as regras do Senado estabelecem que o uso dos recursos deve ocorrer somente em atividades de natureza política, funcional ou de representação parlamentar, ressalvados os de caráter eleitoral.

Em nota, Giordano disse que as prestações de contas apresentadas estão de acordo com as normas do Senado. Ele não esclareceu, contudo, se a viagem teve alguma relação com o exercício do mandato tampouco informou o que fez no período em Ubatuba.