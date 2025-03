Aposta de Salvador (BA) acerta Quina e ganha R$ 8,2 milhões; veja dezenas

Uma aposta de Salvador (BA) acertou as cinco dezenas sorteadas hoje no concurso 6675 da Quina e ganhou R$ 8.208.085,34.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 13-25-26-37-76.

O próximo concurso será realizado na segunda, com prêmio estimado de R$ 600 mil.

Houve 76 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 7.595,10.

6.504 apostas acertaram três números e faturaram R$ 84,52 cada uma.

159.086 apostas com dois acertos levaram R$ 3,45.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 2,50 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 7,5 mil (com 15). Se a aposta for feita no site, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, mas esse valor pode incluir jogos em outras loterias.

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 2,50), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 15, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 12,50, mas a cota mínima é de R$ 3,50 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.