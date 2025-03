Presidente afastado da Coreia do Sul deixa a prisão

O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, deixou a prisão hoje em Seul.

O que aconteceu

Um tribunal sul-coreano cancelou o mandado de prisão de Yoon Suk Yeol na última sexta-feira. Os promotores decidiram não recorrer da decisão que abriu caminho para a libertação de Yoon.

Tribunal citou dúvidas sobre a legalidade de processo. O Tribunal Distrital Central de Seul disse em um comunicado que sua decisão se baseou no momento da acusação, que ocorreu após o término do período de detenção inicial, e observou "questões sobre a legalidade" do processo de investigação que envolveu duas agências distintas.

A decisão não rejeitou as acusações criminais que levaram à prisão de Yoon em 15 de janeiro. O caso é separado do processo de impeachment contra ele, que ainda está pendente no Tribunal Constitucional.

Ambos os casos foram desencadeados pela declaração de lei marcial em 3 de dezembro, que também levou ao impeachment do primeiro-ministro, que havia assumido como presidente interino.