Ponte destruída em enchente de 2023 no Rio Grande do Sul é inaugurada

Uma ponte que ficou destruída no Rio Grande do Sul durante as enchentes de setembro de 2023 foi reconstruída e inaugurada na manhã de hoje. A estrutura na cidade de Muçum tinha sido levada pelas águas com o impacto de um ciclone extratropical que havia se formado no oeste do estado.

O que aconteceu

Ponte rodoferroviária Brochado da Rocha foi oficialmente inaugurada. A via que liga as cidades de Muçum e Roca Sales teve a passagem de pedestres foi liberada em 17 de fevereiro. Já o tráfego de veículos foi autorizado em 5 de março. Neste sábado, ocorreu a cerimônia de inauguração, com a presença dos prefeitos dos dois municípios, Mateus Trojan (MDB) e Jones Wunsch (PP).

Reconstrução da ponte Brochado da Rocha teve investimento de R$ 9,6 milhões Imagem: Fábio Alex Kuhn/365 vezes no vale

Estrutura teve investimento de R$ 9,6 milhões. O valor foi financiado pelo governo federal, que no final do ano passado realizou uma vistoria como parte do processo para liberar a terceira parcela do investimento total.

Obra de reconstrução da parte rodoviária levou um ano e seis meses. O projeto sofreu atraso devido às fortes chuvas que também afetaram o Rio Grande do Sul em abril de 2024. Em julho passado, Trojan visitou o espaço da produção de ferragens para acompanhar o cronograma.

Enchentes de 2023

No começo de setembro de 2023, um ciclone extratropical atingiu os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No RS, Lajeado, Muçum e Roca Sales estavam entre os municípios mais afetados. No Vale do Taquari, 54 pessoas morreram. A última morte foi confirmada no começo do ano passado pelo Instituto-Geral de Perícias. Mais de 52 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo ciclone, e mais de 3.000 ficaram desalojadas.

Ponte teve trecho de asfalto destruído em 2023 Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

Cidades do Vale do Taquari foram as mais afetadas. Na ocasião, o prefeito de Muçum, Mateus Trojan, disse que 80% do município tinha sido atingido. A situação era "caótica, muito grave", com inúmeros mortos e outros tantos desaparecidos. "A nossa ponte Brochado da Rocha, a parte rodoviária dela, foi levada pelas águas", falou à época.