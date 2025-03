Aeromóvel deve operar no aeroporto de Guarulhos no 2º semestre, diz Ramuth

O "people mover" aeromóvel, sistema de trem que conectará a estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) ao aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, deverá operar apenas no final de 2025, segundo Felicio Ramuth (PSD), vice-governador do estado.

O que aconteceu

People mover sairá da estação Aeroporto-Guarulhos, da linha 13-Jade. O aeromóvel passará pelos terminais 1, 2 e 3 do aeroporto. Atualmente, quem desce na CPTM, tanto na linha 13 como no Expresso Aeroporto, precisa pegar um ônibus gratuito para se deslocar entre os terminais.

"O compromisso é segundo semestre de 2025 já operando", disse Ramuth. O sistema está na fase final de testes, ainda segundo o vice-governador em entrevista ao Flow News na segunda-feira (3).

Apesar da fala de Ramuth, o governo estadual disse ao UOL que as informações sobre o sistema deveriam ser feitas ao governo Lula. Procurado, o Ministério das Cidades não se manifestou até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto para manifestações. Em 2021, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), então ministro da Infraestrutura, foi o responsável por assinar um contrato da União com a concessionária do aeroporto, a GRU Airport, para a construção e operação do projeto.

A previsão para o funcionamento do People Mover era o primeiro semestre de 2024, o que não aconteceu. Depois, passou para o final do ano passado e até hoje não aconteceu. Questionada pelo UOL sobre a data de lançamento do projeto, a GRU Airport se limitou a falar que encaminharia informações quando possível.

2 mil passageiros por hora

As composições levarão até duas mil pessoas por hora, por sentido. Ele passará nos três terminais de passageiros do aeroporto e irá até a estação da CPTM, um trajeto de 2.700 metros de extensão. Os aeromóveis contarão com ar-condicionado, wi-fi e painéis de informações.

A expectativa é de que o veículo deverá percorrer o caminho da estação até os terminais 1, 2 e 3 em apenas seis minutos. O tempo de espera em cada uma das estações também será de seis minutos, segundo a Aerom, empresa responsável pelo projeto, ao UOL.

Assim como os coletivos que fazem o trajeto por terra atualmente, o serviço do aeromóvel será gratuito. O sistema irá funcionar em via elevada exclusiva, com uma tecnologia que move o veículo a partir de uma pressão controlada. A operação e controle do aeromóvel são 100% automatizadas.