Pelo menos 14 pessoas morrem e 37 ficam feridas em ataque de mísseis russos contra Ucrânia, diz Kiev

Kiev (Reuters) - Pelo menos 14 pessoas foram mortas e 37 ficaram feridas, incluindo cinco crianças, em ataques com mísseis e drones russos durante a noite contra a cidade de Dobropillia, no leste da Ucrânia, e um assentamento da região de Kharkiv, afirmou o Ministério do Interior ucraniano neste sábado.

As forças russas atacaram Dobropillia com mísseis balísticos, múltiplos foguetes e drones, causando danos a oito construções de vários andares e 30 veículos, segundo o ministério. O ataque causou a morte de 11 pessoas, incluindo cinco crianças, e deixou outras 30 feridas.

Também de acordo com o Ministério, três civis foram mortos e sete ficaram feridos em um ataque com drones separado contra a região de Kharkiv, no nordeste.

"Ataques como esses mostram que os objetivos da Rússia não mudaram. Portanto, é crucial que continuemos fazendo o nosso melhor para proteger vidas, fortalecer nossas defesas aéreas e aumentar as sanções contra a Rússia. Tudo que ajude Putin a financiar a guerra precisa desabar", afirmou o presidente Volodymyr Zelenskiy, no Facebook.

Na sexta-feira, forças russas danificaram infraestruturas de energia e gás da Ucrânia, em seu primeiro grande ataque com mísseis desde que os EUA pararam de compartilhar informações de inteligência com a Ucrânia, aumentando a pressão sobre Kiev enquanto Donald Trump busca um fim rápido à guerra.

A paralisação em auxílio militar e de inteligência dos EUA pode prejudicar as defesas aéreas da Ucrânia, que está com poucos mísseis avançados e sofre para monitorar ataques com a mesma eficácia, segundo analistas militares.

(Reportagem de Pavel Polityuk; reportagem adicional de Lucy Papachristou e Guy Faulconbridge)