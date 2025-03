Para Zelensky e UE, novos ataques russos à Ucrânia mostram que Putin não tem interesse na paz

Novos bombardeios russos com dezenas de drones e dois mísseis contra localidades no leste e nordeste da Ucrânia deixaram pelo menos 14 mortos e mais de 37 feridos durante a noite de sexta-feira para sábado (8), segundo o Ministério do Interior ucraniano. Uma habitante de Dobropillia, localidade na região oriental de Donetsk, descreveu cenas de "apocalipse". As marcas nas fachadas de edifícios indicam, segundo jornalistas da AFP, uso de bombas de fragmentação pela Rússia.

Em uma mensagem postada no Telegram, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os ataques da última noite demonstram que "os objetivos da Rússia permanecem inalterados" e que novas sanções devem ser impostas contra Moscou. "É muito importante continuar a fazer tudo para proteger a vida, fortalecer nossa defesa aérea e endurecer as sanções contra a Rússia", escreveu Zelensky no aplicativo de mensagens.

A chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, fez uma declaração semelhante. "Mísseis russos continuam a cair implacavelmente sobre a Ucrânia, trazendo mais morte e destruição. Mais uma vez, [Vladimir] Putin mostra que não tem interesse na paz", afirmou Kaja Kallas no X. "Devemos aumentar nosso apoio militar - caso contrário, ainda mais civis ucranianos pagarão o preço", acrescentou.

Na sexta-feira, o presidente americano, Donald Trump, ameaçou a Rússia com novas sanções e tarifas se Moscou continuasse a rejeitar a paz. "Considerando que a Rússia está atingindo intensamente a Ucrânia no campo de batalha neste exato momento, estou considerando seriamente aplicar sanções financeiras em grande escala e tarifas à Rússia até que seja alcançado o Cessar-Fogo e um ACORDO DE PAZ DEFINITIVO", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Moradora ucraniana descreve cenas de 'apocalipse'

Pelo menos 11 pessoas morreram em Dobropillia, uma cidade na região oriental de Donetsk, de acordo com serviços de emergência ucranianos. Trinta pessoas, incluindo cinco crianças, também ficaram feridas, de acordo com informações fornecidas por Zelensky.

Na manhã de sábado, as paredes de concreto enegrecidas de edifícios estavam pontilhadas com centenas de marcas de bombas de fragmentação, observaram jornalistas da AFP presentes na cidade.

Irina Kostenko, uma moradora de 59 anos, foi ferida na mão por um caco de vidro. Os ataques russos em Dobropillia são frequentes, mas desta vez a habitante descreveu "cenas apocalípticas". Ao sair do prédio, ela disse que viu seu vizinho "caído no chão, morto, coberto com um lençol".

"Foi muito, muito assustador. Não tenho palavras para descrever", disse Irina Kostenko, que disse ter tomado sedativos para acalmar sua tensão.

Olena, uma moradora de 53 anos, encontrou seu apartamento em ruínas pela manhã. Esta educadora, cujo marido está na frente de batalha, afirma ter decidido fugir de sua cidade após essas "terríveis" explosões.

Outras três pessoas morreram em um ataque separado em Bogodukhiv, na região nordeste de Kharkiv, informou Oleg Synogubov, diretor da administração militar regional.

A Rússia lançou um total de dois mísseis e 145 drones, de acordo com a Força Aérea Ucraniana.

O Ministro da Defesa russo anunciou que interceptou 31 drones ucranianos durante a noite. Um ataque de drone teve como alvo a refinaria de Kirichi, na região de Leningrado, de acordo com Alexander Drozdenko, governador da região. "A estrutura externa de um dos reservatórios foi danificada pela queda de destroços", disse ele no Telegram.

Rússia reconquista três vilarejos na região de Kursk

Em mais um revés para Kiev, a Rússia reivindicou no sábado a retomada de três vilarejos na região de Kursk, ocupada desde agosto do ano passado por tropas ucranianas. As localidades retomadas são as aldeias de Viktorovka, Nikolayevka e Staraya Sorotchina, segundo comunicado do Ministério da Defesa russo.

Os militares ucranianos ainda não se manifestaram até a publicação deste texto, mas a Rússia já retomou mais de dois terços dos territórios inicialmente capturados por Kiev na região de Kursk. Zelensky e o Exército ucraniano esperavam manter o controle de algumas centenas de quilômetros quadrados da região russa de Kursk, como moeda de troca em possíveis negociações para um cessar-fogo. Mas a posição dos soldados ucranianos se deteriorou nas últimas semanas após um avanço do exército de Moscou, de acordo com observadores.

A defesa ucraniana também foi fragilizada nesta semana pela decisão de Trump de suspender as informações de inteligência que os Estados Unidos forneciam para ajudar as tropas de Kiev a enfrentar o avanço e ataques russos.

Com informações da AFP