Novos bombardeios russos deixam 14 mortos e 37 feridos na Ucrânia

Bombardeios russos deixaram ao menos 14 mortos e 37 feridos de ontem para hoje em diferentes regiões da Ucrânia.

O que aconteceu

Ao menos 11 pessoas morreram —entre elas cinco crianças— em bombardeios russos com mísseis na cidade de Dobropillia. Segundo a agência Reuters, com base em informações do Ministério do Interior ucraniano, nno ataque à região foram usados mísseis balísticos, além de múltiplos foguetes e drones, que atingiram e danificaram oito prédios de vários andares e 30 veículos. Além das vítimas, a ação russa na região deixou 30 feridos.

Outras três pessoas foram mortas e sete ficaram feridas em ataque com drone na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Após os ataques, autoridades ucranianas pediram apoio externo para conter as ações russas.

"Esses ataques mostram que os objetivos da Rússia não mudaram", disse o presidente ucraniano. Em publicação no Facebook, Volodymyr Zelensky afirmou ainda que "é crucial" que a Ucrânia continue "dando o seu melhor para proteger vidas, fortalecer suas defesas e aumentar sanções contra a Rússia". E concluiu: "Tudo o que ajuda Putin a financiar a guerra deve colapsar".

Rússia também atacou sistema de energia e gás ucraniano na quinta. "O exército russo realizou outro ataque maciço à nossa infraestrutura de energia. Várias instalações foram atacadas em diversas regiões —Odessa, Poltava, Chernihiv e Ternopil", divulgou Zelensky. "No total, os russos usaram quase 70 mísseis, tanto de cruzeiro quanto balísticos, além de quase 200 drones de ataque. Tudo isso foi direcionado contra a infraestrutura que garante a vida normal", acrescentou.

Presidente ucraniano afirmou que "tarefa é forçar a Rússia a interromper guerra". "Os primeiros passos em direção à paz real devem incluir forçar a única fonte dessa guerra, a Rússia, a interromper esses ataques contra a vida", completou.

Donald Trump também condenou ataques russos. Após protagonizar um embate com Zelensky na semana passada e horas depois dos bombardeios russos na quinta, o presidente norte-americano divulgou pelas redes sociais que considera adotar sanções contra Moscou. Não foi esclarecido pela Casa Branca, porém, o que significa, na prática, a declaração de Trump.

Com base no fato de que a Rússia está absolutamente 'batendo' na Ucrânia no campo de batalha, agora estou considerando fortemente sanções bancárias, sanções e tarifas em larga escala sobre a Rússia até que um cessar-fogo e acordo final de paz sejam alcançados. À Rússia e à Ucrânia, sentem-se à mesa agora mesmo, antes que seja tarde demais. Obrigado. Trump, na rede social Truth Social

Declaração ocorre após Trump interromper a troca de inteligência com Kiev. O norte-americano ainda suspendeu armas e repasses financeiros aos ucranianos, o que deixou o governo de Zelensky mais vulnerável aos ataques russos.