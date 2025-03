Na Alemanha, conservadores e social-democratas entram em acordo para formação do governo

Os conservadores alemães, liderados por Friedrich Merz, e o partido de centro-esquerda SPD anunciaram este sábado, 8 de março, que chegaram a um acordo de princípio para a formação de um governo que planeja investir massivamente para reanimar e rearmar a maior economia da Europa.

Após a vitória da CDU-CSU (União Democrática Cristã da Alemanha e União Social Cristã na Baviera) nas eleições legislativas de 23 de fevereiro, as discussões para formar um novo governo avançaram neste sábado (8). Os conservadores, na liderança dos votos, definiram um acordo de princípio com o Partido Social Democrata da Alemanha (SPD, centro-esquerda) do chanceler Olaf Scholz.

"Elaboramos um documento conjunto e chegamos a um acordo sobre toda uma série de questões", disse à imprensa o futuro chanceler conservador Friedrich Merz, acrescentando que os parceiros provavelmente iniciariam negociações detalhadas na próxima semana, conduzindo à formação de um novo executivo. "Estamos todos convencidos de que temos uma grande tarefa a cumprir" face "aos desafios que toda a Europa enfrenta", acrescentou.

Rearmamento

"Demos um primeiro passo", declarou o co-presidente do SPD, Lars Klingbeil. Os dois partidos conseguiram superar as suas diferenças em matéria de migração, indicou Friedrich Merz. O SPD aceitou assim uma proposta controversa dos conservadores relativa ao reforço dos controles fronteiriços "em acordo com os parceiros europeus" e à expulsão de estrangeiros sem documentos.

Os sociais-democratas, por outro lado, impuseram a sua exigência de um aumento de € 15 no salário mínimo, disse Lars Klingbeil. Os parceiros surpreenderam ao chegarem a um acordo, no início desta semana, sobre um gigantesco programa de investimento de várias centenas de bilhões de euros atribuídos ao rearmamento e às infraestruturas. As negociações detalhadas, que levarão à formação de uma coligação governamental começarão na próxima semana.

As discussões para a criação de um novo governo estão sendo acompanhadas de muito perto pelos vizinhos europeus, que esperam que a Alemanha, sob a proteção americana desde o período pós-guerra, desempenhe um papel mais importante na segurança e defesa agora que o continente se mobiliza para reduzir a sua dependência dos Estados Unidos de Donald Trump.

Cordão sanitário mantido em torno do partido de extrema direita AfD

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que obteve quase 21% dos votos nas eleições legislativas, enviará 152 deputados para a nova assembleia, ou 70% mais assentos do que no parlamento anterior. O suficiente para preocupar os partidos tradicionais.

A AfD terá mais tempo de palavra durante os debates parlamentares, a possibilidade de ocupar cargos de liderança nos órgãos de governo do Bundestag, mais funcionários e mais dinheiro público. Como principal força de oposição, uma AfD fortalecida entrará na futura assembleia, segundo o cientista político Wolfgang Schroeder:

"Observamos isso primeiro nos parlamentos regionais, depois no Bundestag a partir de 2017: a AfD usa o parlamento como uma plataforma, um pódio para se colocar no palco. Vimos que ela não está interessada no trabalho parlamentar a rigor, mas que quer mudar o tom vigente no local, para realçar a sua presença, o seu descontentamento e a sua raiva."

Há poucos dias, o grupo parlamentar reuniu-se pela primeira vez sob a liderança da sua líder, Alice Weidel. Esta última não aproveitou a oportunidade para excluir duas personalidades contestadas, devido a declarações que minimizavam os crimes nazistas. Isso pode indicar relações tensas com os partidos tradicionais, que continuarão no parlamento com sua estratégia de cordão sanitário em torno da extrema direita.

(Com RFI e AFP)