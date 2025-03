Mais de 30 feridos em acidente de caminhão na Austrália causado por tempestade

Mais de 30 pessoas ficaram feridas na Austrália neste sábado (8), quando uma tempestade causou uma colisão entre dois caminhões militares em uma missão de resgate.

"O último balanço de vítimas que tenho são 36", disse um porta-voz do Serviço de Ambulâncias de Nova Gales do Sul, no leste do país.

O acidente ocorreu perto da cidade de Lismore, atingida por enchentes.

Alguns soldados ficaram gravemente feridos, disse o primeiro-ministro, Anthony Albanese.

A tempestade Alfred está causando grandes cortes de energia e risco de inundações repentinas no leste da Austrália.

Embora tenha sido rebaixada para uma depressão tropical neste sábado, os ventos de Alfred arrancaram árvores e derrubaram linhas de energia no sudeste de Queensland e no nordeste de Nova Gales do Sul.

O gabinete de meteorologia australiano indicou que as fortes chuvas fazem com que os rios aumentem de volume ao longo de 400 quilômetros de costa em ambos os estados.

"Os rios já estão começando a reagir às fortes chuvas, com muitos alertas de enchentes (...) em vigor", disse o gabinete.

Um homem de 61 anos morreu neste sábado quando seu veículo foi levado pelas águas da enchente enquanto cruzava uma ponte sobre um rio no norte de Nova Gales do Sul.

Quase 300.000 casas em Queensland e 42.600 em Nova Gales do Sul ficaram sem energia, de acordo com o grupo Energex.

Cerca de 16.200 pessoas receberam ordens de evacuação em Nova Gales do Sul, onde 30 operações de resgate foram realizadas nas últimas 24 horas, de acordo com os serviços de emergência australianos.

