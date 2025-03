Para sala, jardim ou varanda: kit com 3 vasos 'alpinistas' está por R$ 35

O Guia de Compras UOL encontrou um item de decoração que pode pode trazer um toque divertido para sua casa: um kit com vasos em formato de alpinistas, no estilo Robert Bob. Com pequenas "pernas" e "braços" que simulam uma escalada na parede, os vasos criam um ambiente divertido e descontraído. O kit está com 10% de desconto, custando R$ 35 na Shopee.

Segundo o fabricante, esses vasos são ideais para plantas pequenas e suculentas, que conseguem reter mais água. Confira as informações sobre o kit e as opiniões de quem já comprou:

O que diz o fabricante sobre o kit?

Possui três vasos no modelo alpinista;

Material em plástico ABS;

Não acompanha plantas;

Vasos para plantas suculentas;

Dimensão: 12,5 cm (altura);

Disponível na cor vermelho, preto e branco.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, o kit possui 1,1 mil avaliações de consumidores, tendo uma nota média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). O tamanho, acabamento e fidelidade do produto com o anúncio foram os principais pontos positivos para quem comprou o kit.

Os vasinhos são lindos. Eles possuem um acabamento muito bacana, são de fácil instalação e darão um charme especial a minha sala. Alfredo Silva

Eu amei, os vasos chegaram super rápido e são muito bonitinhos, ficou lindo em casa. Larissa Teixeira

Chegou bem antes do prazo, embalagem bem fechada na cor que pedi. É bem igual ao anúncio. Jessica Novelo

Entrega super rápida, chegou antes do previsto. O tamanho é bom, vai ficar ótimo no meu jardim. Jacky Sousa

Pontos de atenção

As principais reclamações dos consumidores envolvem o tamanho, cor e fragilidade das peças do kit. Confira os comentários avaliativos:

Achei os vasinhos muito pequenos, eles são de um plástico bem resistente, porém não gostei do acabamento e nem da cor. Dandara Catarina

Produto menor do que imaginava, não é branco alvo e sim um amarelado. As peças têm os acabamentos da cabeça e braços separados, o que deixa a peça com falhas. Simoni

Pelo anúncio, eu vi que eram vasos pequenos, mas não imaginava que era tanto. Eles não são indicados para quem quer por suculentas, pois não tem furo para água sair, além de sufocá-las . Matheus Ricardo

