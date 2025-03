Jogo entre Barcelona e Osasuna é adiado pelo falecimento do médico do clube catalão

O jogo entre Barcelona e Osasuna, previsto para este sábado (8) pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, foi adiado por conta do falecimento do médico do clube catalão Carles Miñarro García, anunciou a equipe 'blaugrana' em comunicado.

"O FC Barcelona lamenta comunicar a triste notícia do falecimento do doutor do time principal, Carles Miñarro García, nesta mesma tarde", publicou o Barça nas redes social minutos antes da partida.

"Por este motivo, o jogo entre Barcelona e Osasuna fica adiado para uma nova data", acrescenta a nota.

Os espectadores que já ocupavam as arquibancadas quando o adiamento foi anunciado nos telões do Estádio Olímpico de Montjuic, a 20 minutos do horário previsto para o pontapé inicial.

- "Descanse em paz, 'Doc'" -

"Inacreditável. Descanse em paz, 'Doc'. Muita força para a família e amigos. Que Deus fortaleça seus corações neste momento difícil", escreveu nas redes sociais o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, do Barcelona.

"Ainda não consigo acreditar. Um grande abraço à família e aos amigos de Carles", acrescentou Pedri.

"Não fizemos nenhuma objeção ao adiamento porque não se pode jogar uma partida pensando que uma pessoa com quem se conviveu permanentemente não está mais ali. O árbitro achou perfeitamente correto e a partir daí a partida foi suspensa", disse o presidente do Osasuna, Luis Sabalza, à plataforma DAZN.

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzán, também falou sobre o caso: "Quando a informação chega até mim do próprio Barcelona, a suspensão é o que tem que ser feito. O mínimo a fazer é adiar a partida em sua memória. Quando acontece tão de repente, é uma situação difícil de administrar".

O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol com um ponto de vantagem sobre o Atlético de Madrid e três à frente do Real Madrid.

Atlético e Real entram em campo no domingo, contra Getafe e Rayo Vallecano, respectivamente.

- Alavés resiste com nove -

Entre os jogos disputados neste sábado, destaque para a vitória do Alavés por 1 a 0 em casa depois de perder dois jogadores expulsos contra o Villarreal.

O clube basco encerrou uma série de seis jogos sem vencer com um gol de Manu Sánchez aos 11 minutos.

No início do segundo tempo, o goleiro Antonio Sivera se lesionou em um choque com o atacante do Villarreal Ayoze Pérez.

Depois de dez minutos de interrupção e revisão do lance no VAR, o goleiro foi expulso por tocar a bola com a mão fora da área (58'). Quando o árbitro tomou a decisão, Sivera já havia deixado o campo para passar por exames no hospital.

O Alavés perdeu um segundo jogador na reta final, quando o volante Antonio Blanco recebeu o segundo cartão amarelo (90'+3).

Com nove jogadores, a equipe segurou o resultado nos 15 minutos de acréscimos decretados pela arbitragem.

Por sua vez, o Valencia conseguiu uma vitória importante contra o lanterna e quase rebaixado Valladolid por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Celta de Vigo sobre o Leganés.

-- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Celta Vigo - Leganés 2 - 1

Alavés - Villarreal 1 - 0

Valencia - Valladolid 2 - 1

- Domingo:

(10h00) Getafe - Atlético de Madrid

(12h15) Real Madrid - Rayo Vallecano

(14h30) Athletic Bilbao - Mallorca

Betis - Las Palmas

(17h00) Real Sociedad - Sevilla

- Segunda-feira:

(17h00) Espanyol - Girona

. Adiado:

Barcelona - Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 57 26 18 3 5 71 25 46

2. Atlético de Madrid 56 26 16 8 2 43 16 27

3. Real Madrid 54 26 16 6 4 55 25 30

4. Athletic Bilbao 48 26 13 9 4 44 23 21

5. Villarreal 44 26 12 8 6 48 36 12

6. Betis 38 26 10 8 8 34 33 1

7. Rayo Vallecano 36 26 9 9 8 28 27 1

8. Celta Vigo 36 27 10 6 11 40 41 -1

9. Mallorca 36 26 10 6 10 25 32 -7

10. Real Sociedad 34 26 10 4 12 23 27 -4

11. Osasuna 33 26 7 12 7 32 37 -5

12. Sevilla 33 26 8 9 9 31 36 -5

13. Girona 32 26 9 5 12 34 39 -5

14. Getafe 30 26 7 9 10 21 21 0

15. Espanyol 27 25 7 6 12 24 36 -12

16. Valencia 27 27 6 9 12 30 45 -15

17. Leganés 27 27 6 9 12 24 40 -16

18. Alavés 26 27 6 8 13 30 40 -10

19. Las Palmas 24 26 6 6 14 30 44 -14

20. Valladolid 16 27 4 4 19 18 62 -44

bur-pm/dam/cb

© Agence France-Presse