João Fonseca perde para Jack Draper e se despede do Masters 1000 de Indian Wells

O jovem brasileiro João Fonseca, de 18 anos, se despediu do Masters 1000 de Indian Wells neste sábado (8), com a derrota para o britânico Jack Draper na segunda rodada.

Draper, número 14 no ranking da ATP, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-0, em uma hora e 15 minutos.

Com o apoio de vários torcedores brasileiros, João (N.80) encarou bem no primeiro set o semifinalista do último US Open, mas acabou sucumbindo e terminou a partida perdendo nove games consecutivos.

O brasileiro tentou dominar Draper com sua potente direita, mas assumiu um alto risco diante de um adversário superior fisicamente e com mais experiência.

João chegou em Indian Wells sob os holofotes depois de se tornar um dos jogadores mais jovens a conquistar um título no circuito, com a vitória no ATP 250 de Buenos Aires.

Na última quinta-feira, ele estreou na quadra central contra outro britânico, Jacob Fearnley, e conseguiu sua primeira vitória em um torneio Masters 1000.

