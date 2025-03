Carro-forte de influencer custou menos que Kwid e é proibido pelo Exército

Um carro-forte viralizou nas redes sociais recentemente rodando pelas ruas de São Paulo. Em vez de seguranças, dinheiro ou valores, dentro estava o influenciador digital Vinícius Carvalho. Dono do perfil "O carro chefe", com mais de 350 mil seguidores, o jovem se intitula "referência em leilões" e compartilha a aquisição de inúmeros veículos - até ambulância já foi adquirida.

UOL Carros conversou com o influencer, que afirmou que o carro-forte em questão foi justamente arrematado em um leilão por R$ 68.550. Para efeito de comparação, o carro zero km mais barato do Brasil atualmente, levando em consideração os preços de tabela (sem possíveis descontos e promoções das montadoras), é o Renault Kwid, que sai por R$ 77.240.

A partir daí o influencer resolveu gerar conteúdo com diversos posts, desde a passagem por drive-thru de uma famosa rede de lanchonetes fast food até um suposto cadastro em aplicativo de transporte com a legenda "Uber Black tá diferente".

"Isso foi apenas uma brincadeira que eu fiz. Tirei um print de uma solicitação de corrida normal e montei a imagem do carro-forte em cima. Eu nem tentei cadastrar no aplicativo porque acho que não é possível", explica Vinícius. Somadas, as postagens ultrapassaram um milhão de curtidas e mais de cinco mil comentários.

Exército proíbe uso

O UOL Carros consultou o Exército para saber mais informações sobre permissões para dirigir um carro-forte. Segundo o órgão da Defesa, este tipo de veículo "é de uso exclusivo na segurança privada, sendo destinado às empresas de transporte de valores".

O Exército reitera que a prestação de serviços de segurança privada requer autorização prévia da Polícia Federal e que proíbe a utilização deste tal veículo em casos como esse.

"Ressalta-se que o exercício de atividades com veículos automotores blindados especializados exige autorização do Comando do Exército, sendo vedado seu uso por pessoas físicas", explicou o Exército em comunicado ao UOL Carros.

No que diz respeito às leis de trânsito, há apenas uma condição. Como é permitida a modificação de micro-ônibus, ônibus, caminhão, reboque, semirreboque, caminhão-trator e caminhonete para a carroceria do tipo "transporte de valores", é necessário ter a categoria de habilitação específica para este tipo de veículo. Como o carro-forte de Vinícius é derivado de um caminhão Mercedes-Benz, é preciso ter CNH do tipo D.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) diz que, no entanto, não há exigência de cursos especializados para condutores de tais categorias e também não existe, na legislação de trânsito, "exigência de curso especializado para condutores de transporte de valores (carro-forte)".

Parado pela polícia

Claro que rodar com um carro-forte por aí chama atenção. E chamou. Da polícia. Vinícius, que não possui habilitação para veículos pesados, conta que foi abordado pelas autoridades. Vale ressaltar que dirigir um veículo com CNH ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo é considerada infração gravíssima, sete pontos na carteira e multa dobrada.

Ou seja, R$ 586,94. A lei ainda prevê a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. O influencer conta que tinha um amigo na hora da abordagem com a devida habilitação. O carro-forte, no entanto, foi recolhido ao pátio, mas por outro motivo: pneu careca.

"Estava abaixo do TWI [indicador de desgaste da banda de rodagem do pneu], segundo o policial, e realmente estava. Deixei para trocar depois e esqueci", admite.

Além de gerar mais posts para suas redes, o influencer já faz planos para o carro-forte. "Eu trabalho com isso: compro, arrumo e revendo. Como foi uma coisa muito inusitada, eu resolvi fazer mais conteúdo, mas eu não me apego não", diz.

Vinícius conta que, apesar de ter pago quase R$ 69 mil no leilão, o veículo chegou com problemas no motor e não andava. O influenciador então recorreu a uma oficina que cobrou R$ 7 mil pelo conserto. "Quero dobrar o dinheiro. Vou colocar à venda por R$ 160 mil ou R$ 170 mil", completa.