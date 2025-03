Homem escala Big Ben em Londres e levanta bandeira da Palestina em protesto

Sem nenhum equipamento de segurança, um homem escalou a Elizabeth Tower de Londres, onde fica o famoso sino Big Ben. Ele protestava em prol da Palestina e precisou ser resgatado por equipes de salvamento neste sábado.

O que aconteceu

"Free Palestine" (Palestina livre, em português) gritava o homem em sua transmissão ao vivo na internet. Ele estava descalço e amarrou a bandeira palestina ao edifício. Um recorte do vídeo filmado por ele enquanto estava na estrutura circula nas redes sociais.

Pelo menos nove veículos de emergência atuaram no resgate. Os agentes estavam alinhados na Bridge Street, no centro de Londres, e centenas de pessoas assistiam do outro lado do cordão policial.

"Os policiais estão no local trabalhando para levar o incidente a uma conclusão segura. Eles estão sendo auxiliados pelo Corpo de Bombeiros de Londres e pelo Serviço de Ambulância de Londres", disse um porta-voz da polícia metropolitana ao jornal britânico The Guardian.

Bridge Street foi fechada para atender à emergência. A via fica na extremidade norte da Westminster Brigde, mas pedestres podem usar outras saídas disponíveis no entorno.

Manifestante estava ali há quase três horas, segundo a repórter da rádio LBC, Shivani Sharma. A jornalista relatou ao The Guardian que o homem teria dito a quem o assistia "manifestantes pacíficos estão sendo brutalmente presos" e "eu levei o protesto para o chamado centro da democracia no Reino Unido".

Campo de golfe do Donald Trump também foi alvo de protestos. Manifestantes pró-Palestina organizaram uma ação em um dos campos de golfe do presidente dos Estados Unidos na Escócia neste sábado. Eles eram ativistas da Palestine Action (Ação Palestina, em livre tradução) pintaram com spray a grama do clube no resort Trump Turnberry com a frase "Gaza não está à venda".