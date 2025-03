Hermes exibe conjuntos de couro em passarela suja na Semana de Moda de Paris

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - A designer da Hermes, Nadège Vanhee, apresentou uma coleção outono-inverno para 2025 com casacos, vestidos e calças brilhantes em couro de cor escura neste sábado, levando estilos elegantes a uma passarela coberta de sujeira em Paris.

Na Garde Républicaine, os amplos estábulos da polícia montada da capital francesa, a casa de moda construiu um cenário com paredes curvas que lembravam uma escultura de Richard Serra - mas estavam cobertas de feltro marrom.

O público se aglomerou na passarela antes do começo do desfile, e as modelos desfilaram com botas de montaria, os dedos dos pés esticados em pontas e seus cabelos sedosos balançando.

Elas apresentaram saias e micro-shorts com franjas, uma jaqueta acolchoada e casacos compridos forrados de feltro de lã e zíperes nas costas - tudo de couro.

Camadas extras vieram na forma de luvas de tricô em listras que cobriam os braços e pilhas de suéteres usados como cachecóis em volta do pescoço e casacos acinturados. Em contraste com os looks quase totalmente pretos havia estilos em bege, um padrão marmorizado marrom moldado em um vestido justo e um conjunto de casacos e calças em couro verde brilhante.

A Semana de Moda de Paris, que terminará em 11 de março, contou com desfiles de estreia de Haider Ackermann na Tom Ford e Sarah Burton na Givenchy. Reúne desfiles de algumas das maiores marcas do mundo, como Dior, Chanel, Louis Vuitton, e Saint Laurent além de Victoria Beckham e Stella McCartney.

(Reportagem de Mimosa Spencer)