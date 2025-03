Hamas menciona 'sinais positivos' para que trégua em Gaza continue

O movimento islamista palestino Hamas afirmou neste sábado (8) que há "sinais positivos" para a continuação da trégua com Israel na Faixa de Gaza, durante as conversas com os mediadores no Egito sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo.

"Os sinais são positivos para o início das negociações sobre a segunda fase", declarou em um comunicado o porta-voz do Hamas, Abdel Latif Al Qanua. "Os esforços dos mediadores egípcios e catarianos prosseguem para concluir a aplicação do acordo de cessar-fogo", que entrou em vigor em 19 de janeiro e cuja primeira fase expirou em 1º de março, detalhou.

