Jovem pega maquininha de entregador após sofrer golpe de R$ 2.000 em SP

Um jovem pegou uma maquininha de cartão das mãos de um entregador após perceber que tinha sido alvo de um golpe - e conseguiu realizar o estorno do valor. O caso aconteceu no bairro de Perdizes, em São Paulo, na tarde de ontem.

O que aconteceu

Lucca, 22, foi alvo de golpe após contratar um serviço de reparo para seu apartamento. Ele contou ao UOL que estava com um problema no interfone e resolveu usar um site que reúne profissionais para encontrar um prestador de serviço.

Jovem recebeu um orçamento que incluía uma placa de sinal por R$ 47,99 e a instalação por R$ 50. O prestador de serviço afirmou que faria o pedido do produto em uma revendedora autorizada, que o mandaria direto para a casa de Lucca, e que, quando chegasse, ele iria até o local instalar.

Motoboy cobrou produto sem o mostrar, segundo relato do jovem. O entregador cobrou os R$ 47,99 da placa em uma maquininha, e Lucca pagou por aproximação, usando o celular. "Antes de aproximar, [a maquininha] já estava processando", conta, "mas dei um voto de confiança". O motoboy teria dito que a compra não estava funcionando, e perguntou se Lucca tinha cartão físico. Ele tentou passar, mas também não deu certo.

Entregador tirou outra maquininha da mochila e cobrou R$ 2.000. Ainda conforme relato do jovem, o motoboy inclinou o equipamento de maneira que ele não pudesse ver na tela o valor inserido, mas como o jovem estava usando o celular para pagar, recebeu a notificação do débito com o valor descrito.

Ao notar ter sido vítima de um golpe, Lucca fechou o portão, esperou o entregador aproximar e puxou a máquina pela grade. Um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do prédio mostra o momento:

Motoboy teria xingado e ameaçado o rapaz. Segundo Lucca, o entregador disse que "iria pegar" a vítima e a insultou antes de subir na moto e ir embora. Ele afirma ter visto a moto dando voltas no quarteirão, e chegou a chamar a polícia, mas diz que não apareceu. Em nota, a PM afirmou que foi ao local, mas não encontrou o rapaz.

Vítima conseguiu estornar valor debitado em golpe. O rapaz é vendedor e tem experiência com máquinas de cartão. Por isso, conseguiu devolver o dinheiro debitado logo em seguida. Mais tarde, bloqueou o cartão usado no golpe.

Eu estava bem nervoso, não sabia que seria vítima de um golpe. Pensava que não ia acontecer comigo. O portão estava destrancado, podia ter acontecido com qualquer um.

Lucca F.

Lucca tentou conversar com prestador de serviço, mas não teve retorno. Quando abriu a conversa com ele no aplicativo, viu que o homem havia deletado todas as mensagens que trocaram. Não se sabe para quem o motoboy trabalhava, somente que foi mandado pelo prestador de serviço.

Jovem continua com a maquininha do motoboy. Lucca ainda postou uma foto com o aparelho, com a legenda "Adivinha quem levou golpe do entregador e achou uma ótima ideia pegar a maquininha dele". O jovem entrou em contato com a empresa, que pediu dados do aparelho e do motoboy para bloqueá-lo.

advinha quem levou golpe do entregador e achou uma ótima ideia pegar a maquininha dele pic.twitter.com/MYT6ETGbFM -- lucca f. (@pseudolucca) March 7, 2025

Lucca prestou boletim de ocorrência, e caso foi registrado como estelionato. A polícia orientou que Lucca compareça a uma delegacia de polícia em até seis meses para processar criminalmente os envolvidos, permitindo que um inquérito seja instaurado.

O UOL entrou em contato com o site que liga prestadores de serviço e clientes, mas ainda não obteve retorno. Este espaço segue aberto para posicionamento.