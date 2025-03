Generais que foram do Alto Comando na gestão Lula defendem acusado de golpe

Dois integrantes do alto comando do Exército durante o terceiro mandato do governo Lula fizeram por escrito depoimentos em defesa do general da reserva Estevam Theophilo, denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por tentativa de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder em 2022.

O que aconteceu

Defesa de Theophilo juntou depoimentos de generais ao apresentar resposta à denúncia da PGR ontem. São quatro generais que ocuparam alguns dos postos de mais alta patente do Exército brasileiro: os ex-comandantes Freire Gomes e Julio Cesar Arruda, além do ex-chefe do Estado Maior do Exército Fernando José Sant'Ana e do ex-secretário de Finanças do Exército Sérgio Negraes.

Os dois últimos integraram o Alto Comando do Exército até ano passado. Sant'Ana deixou o posto em abril e Negraes entregou o cargo em setembro. Os dois foram para a reserva. Theophilo também estava no Alto Comando até novembro de 2023, já no governo Lula, quando foi para a reserva.

Generais exaltam qualidades "morais" e "profissionalismo" de colega denunciado. Dos quatro generais, três afirmaram nunca terem visto Theophilo defender práticas ou ideias golpistas. O general Freire Gomes, que depôs à PF na investigação sobre golpe, foi mais genérico e disse que o perfil e histórico de Theophilo são "irretocáveis" e comprometidos com os valores "inalienáveis da instituição e do país".

Alto Comando é composto pelos militares de mais alta patente da Força e decide os rumos do Exército. O comandante da Força também faz parte do grupo. Dos ex-comandantes que saíram em defesa de Theophilo, apenas o general Arruda chegou a atuar no começo do governo Lula.

Ele assumiu o posto em dezembro de 2022, mas foi demitido em janeiro de 2023 em meio à desconfiança do governo com os militares. Naquele ano a Praça dos Três Poderes foi depredada por manifestantes que estavam acampados em frente ao QG do Exército, em Brasília.

Denúncia da PGR aponta que Theophilo sinalizou apoio a Bolsonaro caso ele assinasse minuta golpista. Militar se encontrou com Bolsonaro no Palácio da Alvorada em 9 de dezembro daquele ano. Para a PGR, apoio seria estratégico uma vez que os integrantes das forças especiais do Exército, que chegaram a monitorar Moraes, estavam subordinados ao Comando de Operações Terrestres, na época chefiado por Theophilo.

Theophilo nega acusações e critica investigação. Militar aponta em sua defesa que delator Mauro Cid teria mudado versão sobre ele e afirma que delegado da PF responsável pela investigação teria alegado possuir um vídeo da reunião de Theophilo com Bolsonaro, que nunca foi apresentado.

O que disseram os generais em defesa de Theophilo

Quanto às suposições que pesam sobre ele, não identifiquei qualquer atitude em apoio a ato golpista ou que atentasse contra o Estado Democrático de Direito. Sérgio da Costa Negraes, ex-secretário de Economia da Força no governo Lula, atualmente na reserva

Nunca presenciei nenhuma apologia a quebra da institucionalidade democrática proferida por esse ilibado militar. Fernando José Sant'Ana Soares e Silva, ex-chefe do Estado-Maior do Exército no governo Lula, atualmente na reserva

No período em que eu estive no Alto Comando do Exército (2019 a 2022), bem como no período em que estive como Comandante do Exército (jan. 2023) não presenciei nenhuma atitude de indisciplina ou de subversão às normas que regem o Exército brasileiro por parte do Gen Theophilo. Também não presenciei qualquer atitude sua que pudesse levar à ruptura da normalidade democrática vigente no Brasil. Júlio Cesar de Arruda, ex-comandante do Exército brasileiro