Homem furta viatura em SP e deixa PMs a pé após briga com agentes

Um homem é procurado pela polícia após ter furtado uma viatura de dois agentes de Guarulhos, na Grande São Paulo, e deixar os policiais a pé em um trecho da estrada de São Bento.

O que aconteceu

Os policiais foram até o bairro Jardim Santo Afonso, em Guarulhos, na Grande São Paulo, para ajudar em uma ocorrência de roubo. Quando os agentes chegaram ao local, o homem já estava preso por suspeita de ter cometido o crime.

Os agentes não encontraram provas que relacionassem o suspeito ao roubo e o liberaram. Porém, o carro dele foi apreendido após serem encontradas irregularidades.

O UOL apurou que os dois policiais se ofereceram para levar o homem em casa. Durante o trajeto, ele não informava a localização da casa, e os agentes resolveram abandoná-lo em um trecho da estrada de São Bento.

O homem resistiu em sair da viatura e começou uma luta corporal com um dos agentes. Em um momento da briga, ele caiu no banco da viatura, fechou a porta e fugiu com o carro.

Pouco depois, a viatura foi localizada em uma rua próxima à estrada. O homem continua foragido.

As polícias Civil e Militar instauraram um procedimento para apurar o furto.