Apelo e refeição: como foram últimos momentos de condenado fuzilado nos EUA

Pela primeira vez em 15 anos, um condenado à morte foi executado por fuzilamento nos Estados Unidos. Brad Sigmon, 67, recebeu três tiros no peito ontem e foi declarado morto três minutos depois, às 18h08 (20h08 no horário de Brasília), em um presídio de segurança máxima na Carolina do Sul.

O que aconteceu

Última declaração foi lida por advogado. Em uma declaração final lida por seu advogado Gerald King, Sigmon disse que queria enviar uma mensagem de amor e pedir aos seus "companheiros cristãos" que "ajudem a acabar com a pena de morte". O texto continha várias passagens bíblicas, e o advogado ressaltou que "em nenhum lugar no Novo Testamento Deus dá ao homem a autoridade para matar outro homem".

Capuz foi colocado sobre cabeça de homem. Em seguida, um oficial do Departamento de Correções da Carolina do Sul abriu uma pequena janela que permitia acesso aos rifles de três executores voluntários, a cerca de quatro metros de distância. Segundo testemunhas, Sigmon usava um macacão preto e um alvo no peito. Dois minutos depois, os disparos foram feitos sem aviso, de maneira simultânea. Médico chegou um minuto depois para declarar morte.

Como última refeição, Sigmon queria três baldes de frango frito do KFC. Segundo seu advogado, a intenção era dividi-los com outros condenados à morte, mas o pedido foi negado. Então Sigmon comeu quatro pedaços de frango frito, vagens, purê de batatas com molho, biscoitos, cheesecake e chá doce, de acordo com o Departamento de Correções da Carolina do Sul.

Sigmon escolheu ser fuzilado

Cadeira elétrica para execução Imagem: Fanny Carrier/AFP Photo

Cadeira elétrica é opção padrão na Carolina do Sul. Entretanto, os condenados podem escolher morrer por fuzilamento ou injeção letal. Os últimos três réus executados no estado escolheram a injeção letal.

Advogados de Sigmon afirmam que ele escolheu fuzilamento por desespero. Gerald King denunciou o que chamou de "escolha impossível" entre "a cadeira elétrica arcaica da Carolina do Sul, que o queimaria vivo" e "alternativas igualmente monstruosas".

[Sigmon] teve de decidir se morreria pelo pelotão de fuzilamento, sabendo que as balas quebrariam os ossos do seu peito e destruiriam seu coração, ou arriscaria uma execução de 20 minutos amarrado a uma maca com os pulmões cheios de sangue e fluidos. Essa é uma escolha impossível. Gerald King, advogado de Brad Sigmon

King criticou método de execução. "A morte de Brad foi horrível e violenta", descreveu King. "É incompreensível que, em 2025, a Carolina do Sul execute um cidadão nesse espetáculo sangrento."

Suprema Corte rejeitou último recurso horas antes de fuzilamento. O tribunal, em uma breve notificação não assinada e sem divergências notadas, negou seu pedido, que se baseava em argumentação segundo a qual a recusa da Carolina do Sul em compartilhar informações sobre o protocolo de injeção letal violava seus direitos ao devido processo legal.

Essa foi a quarta execução por fuzilamento em 65 anos nos Estados Unidos. A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados americanos.

Câmara de execução conta com uma cadeira afastada da cadeira elétrica. Além da janela para os fuzis, a sala tem uma janela com vidro à prova de balas, para proteger as testemunhas que assistirem à execução.

Sigmon foi condenado por matar pais da ex

Homem matou pais de ex-namorada com taco de beisebol. Em 27 de abril de 2001, Sigmon invadiu a casa de David Larke e Gladys Larke e bateu com um taco de beisebol nove vezes na cabeça de cada um. Em seguida, roubou a arma do ex-sogro e ficou esperando ex-namorada chegar em casa.

Sigmon tentou sequestrar ex-namorada. Quando Rebecca Barbare chegou na residência dos pais, Sigmon apontou a arma para ela e forçou a mulher a entrar em seu carro, para que eles viajassem à Carolina do Norte. Ela conseguiu pular do carro e movimento e fugir, mesmo sendo baleada pelo ex-namorado enquanto escapava.

Homem ficou 11 dias à solta antes de ser capturado. Assim que os assassinatos foram noticiados, a polícia organizou uma busca massiva pelo homem, que foi encontrado em Gatlinburg, no Tennessee, a cerca de 140 km de distância da cidade onde cometeu o crime. Ele foi indiciado por duplo homicídio, furto e sequestro.

*Com AFP e Reuters