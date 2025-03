Enredo sobre Exu-mulher dá título a escola do grupo de acesso de SP

"Eu sou da ralé...ôôô. Você me excluiu e rejeitou. Mas vou seguir a minha fé. Na luta e resistência da mulher". Foi com o enredo Exu-Mulher que a Pérola Negra venceu o Grupo de Acesso 2 do carnaval de São Paulo e voltará a entrar no Sambódromo do Anhembi neste sábado, às 20h45, no Desfile das Campeãs, que será exibido com exclusividade pela TV Brasil.

O tema da escola foi baseado no livro Exu-Mulher e o matriarcado nagô: masculinização, demonização e tensões de gênero na formação dos candomblés, escrito pela jornalista, pesquisadora e especialista em cultura afro-brasileira e religiões de matrizes africanas Claudia Alexandre. No ano passado, o livro, que é baseado em sua tese de doutorado, foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Ciências da Religião e Teologia.

Notícias relacionadas:

"Exu-Mulher, que eu destaco no livro, é essa parte retirada e ocultada da constituição de Exu. Dizer que ele é masculino ajuda a reforçar a ideia de ele ser o diabo-cristão. É o que os primeiros exploradores e missionários que chegam nessas regiões de África tentaram reforçar quando tomaram contato com as representações de Exu, onde havia figuras com o pênis proeminente ao lado de outra figura com seios exagerados e a vagina demarcada e desproporcionais", disse ela, em entrevista à Agência Brasil.

No livro, Claudia Alexandre discute como a representação de Exu, orixá cultuado nas religiões de matrizes africanas, sempre esteve associado ao seu lado masculino no Brasil.

"As descrições que chegaram no ocidente era de que os negros faziam rituais promíscuos, degradantes e demoníacos. Inclusive, para reforçar que tinham encontrado o culto ao demônio, excluíram as descrições das figuras com anatomias femininas", acrescentou.

Na realidade, explicou ela, Exu representava tanto o homem quanto a mulher, "apontando para a inseparabilidade das coisas e das pessoas". E como elemento mais importante do sistema na concepção dos povos yourubá, destacou a pesquisadora, Exu é o possuidor dos princípios dinâmicos da vida. "Suas representações eram sempre por pares de estatuetas com anatomias masculina e feminina. Exu é a possibilidade das relações sem hierarquia de gênero", descreveu.

"Em muitas localidade da África Ocidental - como Nigéria, Benin, Togo e Gana - existem famílias inteiras de culto a Exu, onde ele é representado sempre em pares, o que representa o poder de movimento, procriação, fertilidade, fecundidade, além da sexualidade", completou.

Esse processo de masculinização do orixá e sua consequente demonização foram as principais transformações que Exu sofreu na travessia atlântica entre a África e o Brasil, principalmente com a escravização dos povos negros. "A exclusão da representação feminina de Exu ocorre a partir da invasão patriarcal colonial na região de culto a orixás e voduns, na área ocidental, a partir do século 16.

Os grupos de exploradores, missionários e comerciantes de escravizados foram os responsáveis pelas primeiras descrições sobre o comportamento, organização e práticas rituais das comunidades. Ao se depararem com rituais em devoção ao elemento Exu, que sempre estava representado em pares - feminino e masculino - eles argumentam ser esse um culto ao demônio e, no esforço de justificar suas narrativas, inclusive de que os negros africanos eram corpos sem alma e deveriam ser salvos pelo batismo e pela escravização europeia, masculinizaram essa divindade e excluíram qualquer citação às figuras femininas".

Essa demonização contribuiu para que, ao chegar ao Brasil, as narrativas hegemônicas sobre os orixás prevalecessem, e a face feminina de Exu fosse esquecida ou silenciada. "Por essa razão, até mesmo Exu, por muito tempo, causou tensão para o sistema religioso do candomblé. As figuras em pares acabaram não se popularizando nas religiões afro-brasileiras. As mulheres negras que lideraram o s primeiros terreiros silenciaram sobre a existência desse elemento, pois além de demonizado, se tornou demonizante", afirmou a pesquisadora.

Luta e resistência

Neste dia em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, Claudia Alexandre destaca não somente a memória sobre a face feminina de Exu, mas também a luta e resistência das mulheres negras do Brasil. "Não é à toa que o livro reverencia o Matriarcado nagô e fala sobre as lutas das mulheres negras desde a escravização no Brasil até a resistência pelo sagrado, que possibilitou a formação dos candomblés na Bahia, mas também foram importantes para a formação das escolas de samba no Rio de Janeiro", disse ela.

"É importante reconhecer que essas mulheres de terreiros continuam resistindo e que as perseguições e opressões ainda são realidades cotidianas. O racismo religioso cresce e aponta um retrocesso, que tem atingido mais mulheres que comandam os terreiros por todo o Brasil. Exu-Mulher ser lida e conhecida também ajuda nessa luta porque ela é parte de cada uma dessas mulheres negras que lutam contra a discriminação e a invisibilização", acrescentou.

Escola de samba

Todo esse debate sobre a exclusão dos traços de feminilidade de Exu se transformou em samba-enredo da Pérola Negra e a tornou campeã do Grupo de Acesso 2. O desfile da escola, assinado pelo carnavalesco Rodrigo Meiners, tratou sobre a força da transformação e a resistência das mulheres negras na manutenção da cultura afro-brasileira.

"Para mim, [o título] foi uma surpresa maravilhosa. Uma espécie de coroação à minha trajetória. Minha primeira grande reportagem no Carnaval foi a inauguração em 1991 do Sambódromo do Anhembi. Passei noites escrevendo, comentando e narrando os desfiles de São Paulo e, nem em sonho imaginei que um dia uma pesquisa minha fosse inspirar o enredo campeão de uma escola de samba, especialmente da Pérola Negra que precisava se superar e retornar ao Grupo de Acesso 1", comentou a pesquisadora, que também é estudiosa sobre escolas de samba.

"O carnavalesco Rodrigo Meiners, que também estreou neste ano, foi muito cuidadoso. Entendeu o trabalho, me levou para uma palestra na comunidade e foi incrível na preparação da narrativa do desfile", disse ela.

Além de inspirar o enredo, Claudia Alexandre também desfilou pela escola. "Fiquei muito emocionada em ver o pavilhão estampado Exu-Mulher e por ter desfilado em um carro alegórico que representava o tema da pesquisa", afirmou.