Em Gaza, Hamas fala em 'sinais positivos' para a continuação da trégua

O Hamas falou de "sinais positivos" para a continuação da trégua com Israel na Faixa de Gaza neste sábado (8), durante discussões com mediadores no Cairo sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo.

"Os sinais são positivos para o início das negociações sobre a segunda fase da trégua", disse o porta-voz do Hamas, Abdel Latif al-Qanoua, num comunicado, enquanto "os esforços dos mediadores egípcios e do Catar continuam para completar a implementação do acordo de cessar-fogo" que entrou em vigor em 19 de janeiro e cuja primeira fase expirou em 1 de março.

Uma delegação de alto nível do movimento islâmico palestino reuniu-se no sábado com mediadores egípcios para tratar da manutenção da frágil trégua em Gaza, depois de mais de quinze meses de guerra provocada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

O porta-voz enfatizou "a necessidade de forçar os mediadores de Israel a implementar o acordo", garantindo que o Hamas estava "pronto para iniciar a segunda fase (da trégua) de uma forma que atenda às demandas do povo palestino".

A trégua continua frágil devido a divergências entre o Hamas e Israel sobre a continuação do processo que deverá conduzir a um cessar-fogo permanente.

Leia tambémUm novo cenário na guerra: diante do impasse, EUA negociam diretamente com o Hamas

Israel quer uma prorrogação da primeira fase do cessar-fogo até meados de abril. Apela à "desmilitarização total" do território, à saída do Hamas da Faixa de Gaza e ao regresso dos últimos reféns antes de passar à segunda fase.

O Hamas, que insiste em permanecer em Gaza, onde tomou o poder em 2007, exige a retirada total do Exército israelense de Gaza, o fim do bloqueio do território e a sua reconstrução, bem como ajuda financeira com base nos resultados de uma recente cúpula árabe.

(Com AFP)