Do Rio a Buenos Aires: confira 10 pacotes para a Páscoa a partir de R$ 933

Se você pretende viajar na Páscoa, o Brasil e o exterior oferecem destinos ideais para quem busca desde relaxar até roteiros culturais.

O Guia de Compras UOL selecionou pacotes de viagem para diferentes perfis de visitantes. Para quem quer aproveitar as festas religiosas e o litoral, Rio de Janeiro e Salvador são opções populares. Já os destinos internacionais como Santiago (Chile) ou Buenos Aires (Argentina) são opções para fugir do óbvio.

As ofertas foram pesquisadas na plataforma Decolar.com e incluem passagem aérea para uma pessoa, com saída de São Paulo, e hospedagem, entre 18 e 21 de abril. Confira abaixo onde passar a Páscoa (os preços foram checados em 07/03/25, mas podem mudar a qualquer momento).

Rio de Janeiro

Praia Vermelha, Rio de Janeiro Imagem: Matheus Lara/Arquivo Pessoal

O Rio de Janeiro é uma opção de destino com praias, atrações culturais e atividades ao ar livre. A cidade reúne celebrações religiosas, como a encenação da Paixão de Cristo em algumas igrejas e procissões em bairros tradicionais.

Além das programações religiosas, há opções para quem busca lazer. As praias de Copacabana e Ipanema costumam receber visitantes, enquanto o Aterro do Flamengo é uma alternativa para caminhadas e passeios de bicicleta. Para vistas da cidade, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar seguem entre os principais pontos turísticos, mas vá cedo para evitar multidões. Quem prefere contato com a natureza pode explorar as trilhas da Floresta da Tijuca ou visitar o Jardim Botânico.

Maceió

Piscinas naturais no mar de Maceió é um passeio ideal Imagem: Hotel Jatiúca/Divulgação

A capital de Alagoas é um destino conhecido por suas praias, passeios de barco e culinária rica à base de frutos do mar. A orla de Ponta Verde e Pajuçara concentra quiosques e restaurantes, além das tradicionais jangadas que levam até as piscinas naturais.

Para quem busca praias mais tranquilas, a Praia do Francês e a Praia do Gunga, no litoral sul, são opções próximas. Já no litoral norte, Ipioca e Paripueira oferecem mar calmo e áreas menos movimentadas. No centro, o bairro histórico de Jaraguá abriga construções antigas, museus e feiras de artesanato. Para compras de produtos regionais, o Mercado do Artesanato e a Feira de Pajuçara reúnem opções de lembranças e itens locais.

Vitória

Vitória, capital do Espírito Santo, é ideal para viagens rápidas Imagem: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Vitória reúne praias, atrações históricas e gastronomia baseada em frutos do mar. A Praia de Camburi, com calçadão e ciclovia, é uma das mais frequentadas, enquanto a Ilha do Frade e a Ilha do Boi oferecem águas calmas e acessos mais restritos.

No centro, o Palácio Anchieta e a Catedral Metropolitana fazem parte do roteiro histórico. Para quem busca contato com a natureza, o Parque Pedra da Cebola e o Parque da Fonte Grande são opções para caminhadas e vistas panorâmicas.

Curitiba

Jardim Botânico é um dos principais pontos turísticos da cidade Imagem: João Victor Valeriote/Unsplash

A capital do Paraná combina áreas verdes, atrações culturais e uma gastronomia influenciada por imigrantes europeus. O Jardim Botânico, com sua estufa de vidro e jardins geométricos, é um dos pontos mais visitados. O Parque Barigui, conhecido pelas capivaras (símbolos de memes e representatividade brasileira), e a Ópera de Arame também estão entre os principais passeios ao ar livre.

No centro histórico, o Largo da Ordem reúne construções antigas, bares e feiras de artesanato aos domingos. O Museu Oscar Niemeyer, conhecido como "Museu do Olho", abriga exposições de arte e design.

Belo Horizonte

Igreja de São Francisco de Assis (Igreja da Pampulha), em Belo Horizonte Imagem: Getty Images

Belo Horizonte combina atrações culturais, gastronomia e áreas verdes. A Praça da Liberdade abriga museus e prédios históricos, enquanto o Mercado Central reúne produtos regionais e bares tradicionais.

Para quem busca contato com a natureza, a Lagoa da Pampulha, projetada por Oscar Niemeyer, oferece espaço para caminhadas e abriga a Igreja de São Francisco de Assis. O Mirante do Mangabeiras proporciona vista panorâmica da cidade. Destaque ainda para a região da Savassi, um dos principais pontos de encontro da cidade.

Florianópolis

Ponte Hercílio Luz, cartão-postal de Florianópolis Imagem: iStock

A Ilha da Magia, como é conhecida por muitos turistas, reúne praias, trilhas e gastronomia baseada em frutos do mar. Na região central, o Mercado Público oferece restaurantes e produtos locais, enquanto a Ponte Hercílio Luz é um dos cartões-postais da cidade.

No leste da ilha, a Lagoa da Conceição concentra bares, lojas e atividades náuticas. A Praia da Joaquina, conhecida pelas dunas e ondas fortes, atrai surfistas e praticantes de sandboard. A poucos quilômetros dali, a Praia Mole é uma das mais frequentadas, enquanto a Praia da Barra da Lagoa oferece mar calmo e acesso a trilhas.

Salvador

Praia em Salvador, Bahia Imagem: Foto cedida por José Amorim Reis-Filho

A capital baiana combina praias, história e uma forte tradição cultural. O Pelourinho, no centro histórico, reúne igrejas, museus e casarões coloniais. O Elevador Lacerda liga a Cidade Alta à Cidade Baixa, onde fica o Mercado Modelo, conhecido pelo artesanato e culinária local.

As praias do Farol da Barra e de Stella Maris são opções para banho de mar, enquanto Itapuã tem águas calmas e coqueirais. O bairro do Rio Vermelho concentra bares e restaurantes, além das tradicionais barracas de acarajé. Para quem busca passeios religiosos, a Igreja do Bonfim e a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia estão entre as mais visitadas.

Buenos Aires

Caminito, no bairro turístico La Boca, em Buenos Aires Imagem: SamyStClair/Getty Images

Buenos Aires combina cultura, gastronomia e passeios históricos. Em um roteiro de três dias, é possível explorar os principais pontos da cidade. No centro, a Plaza de Mayo abriga a Casa Rosada e a Catedral Metropolitana, enquanto a Avenida de Mayo liga a região ao Café Tortoni.

No bairro de San Telmo, ruas de paralelepípedos e feiras de antiguidades atraem visitantes. O local é ideal também para quem curte quadrinhos e a personagem Mafalda. A Recoleta reúne museus, parques e o cemitério onde estão figuras importantes da história argentina. Em Palermo, restaurantes, lojas e espaços culturais movimentam a região.

Santiago

Vista de Santiago do Chile Imagem: Getty Images/iStockphoto

Para quem for visitar a capital chilena, a Plaza de Armas concentra edifícios históricos, como a Catedral Metropolitana e o Palácio de La Moneda. A poucos minutos, o Mercado Central é conhecido pelos restaurantes de frutos do mar.

Para vistas panorâmicas, o Cerro San Cristóbal e o Sky Costanera oferecem diferentes perspectivas da cidade. No bairro de Bellavista, galerias de arte, bares e a casa-museu de Pablo Neruda fazem parte do roteiro cultural. Para quem ama vinho, vinícolas como Concha y Toro e Undurraga recebem visitantes para degustação e são opções nos arredores.

Montevidéu (Uruguai)

Montevidéu, capital do Uruguai Imagem: GETTY IMAGES

A capital combina tradição e modernidade, com opções para quem busca história, lazer e boa gastronomia. O Mercado del Puerto, no coração da cidade, é um ponto de encontro para quem deseja experimentar a culinária uruguaia, especialmente a parrillada.

A Rambla de Montevidéu, que acompanha a orla, oferece espaços para caminhadas e relaxamento à beira-mar. Perto dali, o Parque Rodó é uma alternativa tranquila para passeios ao ar livre. Já no bairro de Pocitos, bares e restaurantes movimentam as ruas, enquanto a praia de Pocitos atrai quem quer aproveitar o mar e o clima local.

Ao comprar um pacote de viagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.