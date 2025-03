Diretor de RI do Nubank Jorg Friedemann vai deixar cargo

O diretor de relações com investidores do Nubank, Jorg Friedemann, está deixando o cargo. Ele está em fase de transição e, segundo fontes, deve assumir um posto de direção a ser anunciado em breve.

Friedemann estava no Nubank há dois anos, vindo do Citi, onde era chefe de análise justamente do setor financeiro. Também teve passagens por UBS e Bank of America.

O executivo chegou ao Nubank em 2022, meses após a estreia como empresa de capital aberto. Durante sua passagem, a comunicação com o mercado sofreu um ajuste significativo, para destacar as diferenças entre o modelo de negócio da fintech e os dos grandes bancos, que são acompanhados pelas mesmas equipes de análise.

O banco digital vai buscar um novo diretor de RI no mercado.

Procurado, o Nubank confirmou a saída de Friedemann do cargo.