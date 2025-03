Departamento de Saúde dos EUA oferece R$ 144 mil a servidores por demissão

O Departamento de Saúde dos EUA ofereceu a funcionários até US$ 25 mil (cerca de R$ 144 mil) para se demitirem em meio aos cortes do governo Donald Trump em agências públicas. As informações são da CNN Internacional.

O que aconteceu

Governo também ofereceu aposentadoria antecipada a uma parte dos servidores. Emails com as propostas foram enviados ontem (7) à noite, e os trabalhadores devem tomar uma decisão até a próxima sexta-feira (14).

Ofertas semelhantes foram encaminhadas a funcionários de outras agências federais, como o Departamento de Educação e a Previdência Social. O governo também pode reduzir temporariamente os requisitos de idade e tempo de serviço para disponibilizar a aposentadoria a mais servidores.

Propostas fazem parte de uma estratégia de Trump para reduzir o número de funcionários antes de uma possível demissão em massa. As agências planejam iniciar as demissões em breve, segundo a CNN.

O Departamento de Saúde dos EUA, equivalente ao Ministério da Saúde no Brasil, é comandado por Robert F. Kennedy Jr. O sobrinho do ex-presidente John Fitzgerald Kennedy é um ativista antivacina.

Em entrevista à Fox News no mês passado, Kennedy Jr. disse que tinha uma "lista genérica" de servidores que ele gostaria de demitir. "Se você se envolveu com boa ciência, não tem nada com que se preocupar. [...] Se você se importa com saúde pública, não tem nada com que se preocupar. Se você está lá trabalhando para a indústria farmacêutica, então eu diria que você deveria sair e trabalhar para a indústria farmacêutica", afirmou.