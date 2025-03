'Da terra ao céu': como é bunker antiaéreo que foi aberto ao público em BH

O edifício Acaiaca, localizado na região central de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, abriga mais do que sua beleza externa: ele é um dos prédios impactados por uma lei que fez com que um bunker antiaéreo fosse construído durante a Segunda Guerra Mundial.

O que é o bunker?

É uma estrutura que protege a população civil de ataques aéreos. Eles foram fundamentais na estratégia militar durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ajudando a proteger milhares de pessoas durante os ataques mundo afora.

Bunkers se tornaram obrigatórios graças ao Decreto-lei nº 4.098, de 6 de fevereiro de 1942, instaurado pelo então presidente do Brasil, Getúlio Vargas. Ela intuía que qualquer construção com mais de cinco andares teria de ter um espaço no subsolo para proteção de seus moradores.

Medida se deu após Vargas declarar guerra à Alemanha e Itália. Em 1942, o Brasil se uniu aos países que combatiam os países europeus na Segunda Guerra Mundial. Com medo de sofrer represálias, o então presidente a criou para a proteção contra ataques aéreos. Com o fim da guerra, três anos depois, a criação do bunker deixou de ser obrigatória.

Com paredes de 30 cm de espessura, bunker fica no subsolo do edifício Acaiaca, construído entre 1943 e 1947, e acabou sendo impactado pela lei. Com capacidade para 80 pessoas, por anos, o local foi utilizado como uma espécie de depósito pelos donos e locatários do edifício, que é comercial.

Construído em formas geométricas, pontiagudas e angulares, Acaiaca é tombado pelo Patrimônio Histórico. "É um edifício art déco tardio, já que foi construído durante o movimento modernista", diz Alexandre Fraga, arquiteto por trás da revitalização do prédio, que conta com elementos tradicionais, como artesanato fino, e materiais luxuosos, que o classificam neste movimento artístico da época.

Fachada do edifício Acaiaca, na região central de Belo Horizonte Imagem: Ataliba Coelho/Divulgação

Local conta com quatro chamadas "células". Nelas, é possível observar, além das paredes bem grossas, portas de saída de emergência que podem ser abertas apenas por dentro e até um túnel que, antigamente, levava para o Cine Acaiaca que, após ser fechado, deu espaço para uma igreja.

Porta que dá acesso ao túnel, que funcionaria como uma saída de emergência estratégica Imagem: Ataliba Coelho/Divulgação

Revitalização do Acaiaca

Localizado na avenida Afonso Pena, 867, no centro de BH, o edifício Acaiaca tem 120 metros de altura e 30 andares. Ele já foi considerado arranha-céu de Belo Horizonte e hoje passa por um processo de transformação para ser um ponto turístico e cultural da cidade.

Cuidar do Acaiaca é retribuir o que Belo Horizonte fez por mim quando me acolheu. Por isso, estamos fazendo dele um "Circuito de Entretenimento, Cultura e Arte e queremos que crianças, jovens e idosos possam conhecer um pouco da história. Da terra ao céu, os visitantes vão poder contemplar o bunker ou uma vista linda do 30º andar

Antônio Miranda, proprietário de salas comerciais e síndico do Acaica

Bunker foi revitalizado após problemas de encanamento no edifício. Síndico do Acaiaca, Antônio explica que, por ser uma construção antiga, o prédio possui canos de ferro que constantemente precisam ser trocados pelos de material PVC (policloreto de vinila).

Valores gastos no projeto chegaram a R$ 500 mil. Recursos próprios do condomínio, além dos angariados pelo Instituto Prisma, são os grandes responsáveis para a revitalização do edifício, que vai além do bunker. A fachada e o mirante do Acaiaca, além de um projeto de um elevador panorâmico e tirolesa — que vai do 29ª andar até o Parque Municipal, ao lado do prédio — são algumas das ações implementadas.

Ao realizarem os reparos, o arquiteto juntamente com o síndico viram o potencial do local, que ainda contava com muitos de seus aspectos originais. Fraga conta que o piso permanece o mesmo e alguns ladrilhos foram colocados onde faltava, e que as portas e outros elementos permanecem os mesmos, mas, agora, revitalizados.

Grandes portas de ferro com fechaduras antigas que só podem ser abertas por dentro Imagem: Ataliba Coelho/Divulgação

Local está aberto ao público para visitação. Passeios escolares e até turistas que visitam Belo Horizonte podem contemplar alguns espaços do Acaiaca, inclusive o bunker.

Outros bunkers pelo Brasil

Outros bunkers antiaéreos estão espalhados por alguns dos maiores estados do Brasil em construções realizadas entre os anos de 1942 e 1947. Veja alguns deles:

Edifício Moema, na Praia de Icaraí, Niterói

Edifício São Luiz, na praça da República, zona central de São Paulo

Edifício São Nicolau, também na Praça da República, em São Paulo

Edifício Cofermat, onde funciona Sesc Florêncio de Abreu, no centro de São Paulo

Edifício São Thomaz, no centro de São Paulo

Edifício Largo do Arouche, região central de São Paulo

Condomínio Santa Cecília, também na região central da capital paulista

Edifício Gáudio, prédio mais antigo de São Vicente (SP)

O mais curioso deles é o que fica no Hotel Bourbon, no centro de São Paulo, que foi construído em 1947. Conhecido como o bunker da Condessa, fica no edifício que recebeu a condessa italiana Leonor de Camillis Spezzacatena, que exigiu a construção do abrigo.