Estátua em frente a hospital em Roma vira 'altar' em apoio a Papa Francisco

Uma estátua localizada em frente ao hospital Agostino Gemelli, em Roma, virou ponto de oração pela recuperação do Papa Francisco. No local, fieis e religiosos colocaram velas, terços, flores e ainda mensagens de apoio.

O que aconteceu

"Recupere-se logo", diz mensagem. Na base de estátua chama a atenção os desenhos de crianças com mensagens de apoio e apreço: "Ti voglio tanto bene" ("Te quero bem", na tradução para o português), "Guarisci presto" (Recupere-se logo) e "Sei il papa migliore del mondo" (És o melhor papa do mundo). Também há muitas velas no local, além de livros e balões com fotos.

Local vira parada 'obrigatória' de fieis. O contador Ferdinando Chiodo saiu da Calábria, no sul da Itália, e foi até Roma para uma consulta. A ideia era fazer um bate e volta de trem, mas ao ver o altar, decidiu ficar um pouco mais. "Escolhi retornar no último horário, para poder ficar aqui e fazer as minhas preces", diz. "Me lembro do primeiro discurso que ouvi de Francisco. Eu estava no carro, indo para Bari. Ali, vi que ele era diferente, do povo e que merecia muito respeito. Desde então, tem meu apreço", complementa o contador. Outros fieis são rápidos, como é o caso de um argentino que, com um rosário na mão, ajoelhou-se, orou e, em poucos minutos, foi embora.

Freiras rezam pelo Papa Francisco em frente a estátua localizada no hospital Agostino Gemelli, em Roma Imagem: Leticia Rocha/Colaboração para o UOL

Estátua homenageia Papa João Paulo II, que morreu em 2005. Segundo o Vaticano, o antigo Papa foi internado 10 vezes no local - além de ter realizado três consultas. A estátua em homenagem a João Paulo II foi feita em mármore carrara pelo escultor Stefano Pierotti e entregue em 2009.

Papa está internado em hospital há 22 dias. Francisco chegou à unidade em 14 de fevereiro por conta de um quadro de bronquite, que evoluiu para uma dupla pneumonia. Desde então, sua saúde tem altos e baixos. O Papa está internado no 10º andar da instituição.

Estado de saúde de Francisco é informado por boletins diários. Ontem, o primeiro comunicado relatou que o Papa passou uma noite tranquila; e o segundo informou que o estado de saúde é estável, mas "dentro de um quadro complexo" e com "prognóstico reservado". A última atualização aponta ainda que o Papa passou 20 minutos na capela localizada próxima ao seu quarto no hospital, além de ter realizado "algumas atividades de trabalho". Neste sábado, a expectativa é que apenas um boletim seja divulgado. "Apesar do quadro delicado, se há um lugar em que ele pode ser curado, na Itália, esse é o hospital Gemelli", diz o Scipio Taurelli, médico especializado em Medicina Legal, de Roma.

Fieis desejam por mensagens que Papa Francisco se recupere Imagem: Leticia Rocha/Colaboração para o UOL