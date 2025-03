Ciclone Alfred é rebaixado; milhões de australianos ficam em casa

SYDNEY (Reuters) - O ex-ciclone tropical Alfred permaneceu ao largo da costa sudeste da Austrália neste sábado, e os meteorologistas disseram que Brisbane provavelmente não passará pelo pior da tempestade, um alívio para milhões de residentes da região que têm ficado em casa.

Alfred, agora rebaixado para "tropical low", atravessou as ilhas da costa de Queensland durante a noite e está se dirigindo para o continente nas próximas horas, informou o Bureau of Meteorology.

Milhares de pessoas foram evacuadas e a mídia local informou que cerca de um quarto de milhão de pessoas estão enfrentando quedas de energia devido aos ventos violentos que derrubaram linhas de energia. As autoridades disseram que um homem morreu nas águas da enchente em New South Wales.

As autoridades pedem que os moradores fiquem em casa e alertam que o pior está por vir.

"Os impactos já estão sendo sentidos e o pior está por vir nas próximas horas", disse o primeiro-ministro Anthony Albanese em uma coletiva de imprensa na Sala de Situação Nacional em Canberra.

"Seu impacto será sério e se intensificará nas próximas horas e, na verdade, nos próximos dias, e ainda trará ventos fortes, chuvas fortes, inundações e condições perigosas no sudeste de Queensland e no nordeste de Nova Gales do Sul neste fim de semana e nos próximos dias", disse ele.

Brisbane e Gold Coast serão atingidas por fortes chuvas hoje, enquanto a cidade de Lismore, no norte de New South Wales, uma das mais afetadas por enchentes recordes ao longo dos anos, já começou a inundar.

Enquanto isso, dois veículos da força de defesa australiana que estavam a caminho para ajudar os moradores de Lismore se envolveram em uma colisão na estrada e vários policiais ficaram feridos, segundo as autoridades.

O aeroporto de Brisbane continua fechado e a cidade suspendeu o transporte público. Mais de 1.000 escolas no sudeste de Queensland e 280 no norte de New South Wales foram fechadas.

(Reportagem de Praveen Menon)