Caso Vitória: Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de jovem

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil prendeu hoje Maicol Antonio Sales dos Santos, um dos suspeitos de envolvimento na morte da adolescente Vitória Regina Sousa, 17, em Cajamar (SP).

O que aconteceu

Maicol é dono do Corolla, que teria sido visto no local onde Vitória desapareceu. "Não há um único caminho investigativo que não aponte o envolvimento de Maicol com os fatos investigados", escreveu a juíza Juliana Junqueira na decisão em que acatou o pedido de prisão temporária.

A Polícia Civil também pediu a prisão temporária de outro suspeito, identificado como Daniel Lucas Pereira, mas a Justiça negou. Porém, a juíza autorizou busca e apreensão na casa dos dois investigados.

Maicol afirmou à polícia que na noite de 26 de fevereiro, quando Vitória desapareceu, ele estava em casa com a esposa. No entanto, a mulher disse que estava na casa da mãe dela, onde ficou até o dia seguinte.

Vizinhos afirmaram que perceberam uma "movimentação atípica" na casa do suspeito naquela noite. Uma testemunha disse que ele entrava e saía da garagem e afirmou a amigos que o carro teria "ficado bom".

O suspeito também pediu para que publicassem nas redes sociais, segundo a decisão judicial, que seu envolvimento no caso era "fake news". A juíza escreveu que os fatos sugerem tentativa de obstrução do processo.

Daniel disse no depoimento que fotografou o Corolla no dia seguinte ao desaparecimento, em meio às notícias que colocavam o carro na cena do crime. Ele teria sido questionado por Maicol sobre o motivo da foto.

Ao negar o pedido de prisão de Daniel, a juíza entendeu que somente a foto o relacionava ao caso. "Circunstância provisoriamente esclarecida pelo representado e que, por si, não justifica a excepcional e drástica prisão temporária", argumentou a magistrada.

A juíza também autorizou a quebra de sigilo telefônico de eventuais aparelhos apreendidos durante as buscas.