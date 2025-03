Bombardeios russos em áreas urbanas deixam mortos na Ucrânia - Ao menos 14 morreram, incluindo 5 crianças, e 37 ficaram feridos em ataques com mísseis e drones na cidade de Dobropillia, no leste, e em um assentamento na região de Kharkiv durante a madrugada, segundo Kiev.Pelo menos 14 pessoas morreram e 37 ficaram feridas em ataques russos com mísseis e drones durante a madrugada na cidade de Dobropillia, no leste da Ucrânia, e em um assentamento na região de Kharkiv, nordeste do país, durante a madrugada, disse o Ministério do Interior ucraniano neste sábado (08/03).

As forças russas atacaram Dobropillia com mísseis balísticos, múltiplos foguetes e drones, causando danos a oito edifícios de vários andares e a 30 veículos, de acordo com a pasta. O ataque resultou na morte de 11 pessoas, incluindo cinco crianças, e deixou outras 30 feridas.

O ministério também informou que três civis foram mortos e sete feridos em um outro ataque de drone na região de Kharkiv, no nordeste do país.

"Esses ataques mostram que os objetivos da Rússia não mudaram. Portanto, é crucial continuarmos a fazer o melhor possível para proteger vidas, fortalecer nossas defesas aéreas e aumentar as sanções contra a Rússia. Tudo o que ajuda Putin a financiar a guerra deve entrar em colapso", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski em postagem no Facebook.

Alertas aéreos em todo o país

A Força Aérea da Ucrânia anunciou o abate de pelo menos 134 alvos, incluindo 34 mísseis e 100 drones. Alertas aéreos foram ouvidos em todo o país durante a madrugada, e houve danos e feridos em várias áreas.

Em Ternopil (oeste), de acordo com o governador da região, Vyacheslav Negoda, "os mísseis atingiram uma instalação industrial crítica" sem causar vítimas. Também foram registrados danos na região de Odessa (sul), incluindo a queima de três edifícios residenciais e "infraestrutura crítica".

Na sexta-feira, as forças russas danificaram a infraestrutura ucraniana de energia e gás em seu primeiro grande ataque com mísseis desde que os EUA interromperam o compartilhamento de inteligência com a Ucrânia, aumentando a pressão sobre Kiev, já que o presidente Donald Trump busca um fim rápido para a guerra.

A pausa na ajuda militar e na inteligência dos EUA pode prejudicar as defesas aéreas da Ucrânia, que está ficando sem mísseis avançados e luta para rastrear ataques com a mesma eficácia, dizem analistas militares.

Dobropillia, lar de cerca de 28 mil pessoas antes da guerra, fica na região de Donetsk, no leste do país, a 22 quilômetros da linha de frente ao norte do principal centro de Pokrovsk, que as tropas russas estão atacando há semanas.

Combates continuam

Em meio aos esforços dos EUA para que Kiev e Moscou negociem, as partes continuam a se envolver em hostilidades ativas, em uma tentativa de obter vantagem.

Um tanque de uma refinaria de petróleo em Kirishi, uma das maiores da Rússia, foi danificado pela queda de detritos durante um grande ataque de drones ucranianos na madrugada, segundo autoridades locais.

As forças russas, por sua vez, intensificaram os esforços nas últimas semanas para expulsar as tropas ucranianas de Kursk, em que as forças de Kiev realizaram uma incursão relâmpago pela fronteira e tomaram uma faixa do território russo em agosto passado.

O Ministério da Defesa da Rússia disse no sábado que suas tropas retomaram três vilarejos na região de Kursk das forças ucranianas.

