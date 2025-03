O que é hantavírus, que causou a morte da pianista Betsy Arakawa

Imagem: Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images

A pianista Betsy Arakawa, 65, e o marido Gene Hackman foram encontrados mortos na residência do casal no final de fevereiro. A investigação indica que ela provavelmente morreu uma semana antes do ator após ser infectada pelo hantavírus. A informação foi reportada pela revista Variety.

O que é hantavírus?

São vírus transmitidos pelo contato com ratos silvestres infectados ou seus excrementos. Os roedores podem carregá-los por toda a vida sem adoecer e passá-los aos seres humanos por meio de urina, saliva e fezes. As pessoas também podem se infectar após inalar partículas do vírus em lugares onde há grande quantidade de excremento dos ratos.

O hantavírus surge em roedores encontrados em regiões rurais e de floresta. É diferente dos ratos urbanos, encontrados nas cidades, como as ratazanas, rato preto e camundongo. Entre 1993 e 2024, o Brasil registrou 2.377 casos e 937 mortes pela infecção. Dos casos confirmados, 70% ocorreram em zona rural, segundo o Ministério da Saúde.

A doença hantavirose é aguda e grave. Há várias espécies do vírus e, dependendo de qual infectar a pessoa, pode causar complicações sérias nos pulmões (síndrome cardiopulmonar) ou nos rins (febre hemorrágica com síndrome renal).

Na fase inicial, os sintomas incluem: dor de cabeça, dor lombar, problemas gastrointestinais e febre acima de 38ºC. No caso de febre hemorrágica com síndrome renal, algumas pessoas podem ter infecção leve sem sintomas; outras vão sentir febre alta, dores musculares e náuseas, com recuperação completa. Em casos graves, a pressão arterial fica muito baixa, há insuficiência renal e até ausência de urina. Pessoas contaminadas podem ter sangue na urina e/ou nas fezes.

Em caso de síndrome cardiopulmonar, os sintomas podem se agravar em horas. Há tosse seca, falta de ar e pode ocorrer edema (inchaço) pulmonar devido ao acúmulo de líquido ao redor dos órgãos e pressão baixa. O quadro pode levar à morte em até cerca de 50% das pessoas. As que resistem se recuperam completamente em até três semanas.

Não existe tratamento específico para hantavirose. As medidas de cuidado vão de acordo com o quadro. A síndrome cardiopulmonar pode demandar oxigênio e medicamentos para estabilizar a pressão arterial. Às vezes, um ventilador ou uma máquina de oxigenação do sangue podem ser necessários. Na síndrome renal, diálise pode ser necessária, além de medicamento antiviral.

Atividades de risco para hantavirose

De acordo com os casos confirmados pelo Ministério da Saúde, os riscos para a infecção são: