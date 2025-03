Análise: Lula indicar mulher para STM parece resposta a pressões sobre STF

A indicação da advogada Verônica Abdalla Sterman para o cargo de ministra do STM (Superior Tribunal Militar), justamente no Dia Internacional da Mulher, parece uma resposta do presidente Lula as pressões sobre o STF (Supremo Tribunal Federal). A análise foi feita pela antropóloga Isabela Kalil, na edição do UOL News deste sábado (8).

De uma certa maneira, essa me parece ser uma resposta que não é plenamente satisfatória, mas uma resposta, inclusive, a essa pressão anterior da indicação para o STF.

É claro que é um passo importante, mas não satisfaz, porque vale sempre lembrar que as mulheres são pouco mais que 50% da população brasileira. Se a gente for pensar que desde 1808 somente nos últimos anos a gente teve a primeira indicação e agora a gente vai ter duas mulheres ao mesmo tempo na corte, é pouco.

Isabela Kalil

Lula já vinha sendo pressionado para escolher uma mulher para o cargo. Publicamente, a ministra Maria Elizabeth Rocha, que assume a presidência do STM no dia 12 de março, fez um apelo neste sentido ao petista. A antropóloga seguiu sua análise ao UOL.

Vale a pena dizer o seguinte, essa indicação também não me parece ser aleatória, que tenha acontecido no Dia Internacional das Mulheres, de luta das mulheres e que tenha essa foto, que tenha esse vídeo dessa construção dessa imagem de Lula. Por quê? Porque Lula foi muito, e com toda razão, contestado em relação às indicações para a Suprema Corte.

Isabela Kalil

A advogada Verônica Abdalla ainda precisa ser sabatinada pelo Senado e ter seu nome aprovado para assumir o posto. Caso seja admitida, Sterman tomará uma cadeira destinada à advocacia, que será aberta em abril com a aposentadoria do ministro José Coêlho Ferreira, atual vice-presidente.

Se aprovada pelo Senado, Sterman será a segunda mulher nomeada ministra da corte. Rocha foi a primeira indicada ao STM desde 1808, quando o tribunal foi criado por Dom João 6º. Ela também foi nomeada por Lula, em 2007, para vaga destinada à advocacia.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: