Alcaraz tem vitória tranquila na estreia no Masters 1000 de Indian Wells

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, venceu com tranquilidade o francês Quentin Halys (N.59) neste sábado (8), em sua estreia no Masters 1000 de Indian Wells.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e sete minutos.

O astro espanhol, que tem 13 vitórias seguidas em Indian Wells, terá um teste mais complicado na próxima segunda-feira, contra o canadense Denis Shapovalov (N.28), que bateu em dois sets o australiano Adam Walton (N.96).

"Poderia dizer que foi um jogo tranquilo, mas não foi fácil controlar os nervos", reconheceu Alcaraz após bater Halys. "Eu estava muito nervoso antes de começar. Tive que manter o foco para ter calma e jogar um bom tênis".

Em seu caminho rumo a uma terceira final consecutiva, Alcaraz não terá pela frente adversários como o italiano Jannik Sinner (N.1), suspenso até maio por doping, nem o alemão Alexander Zverev (N.2), que foi eliminado de forma surpreendente na sexta-feira.

