Zverev é eliminado em sua estreia em Indian Wells

O tenista número 2 do mundo, o alemão Alexander Zverev, vice-campeão do Aberto da Austrália, foi eliminado em sua estreia na segunda rodada do Masters 1000, em Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (7).

Zverev, cabeça de chave N.1 no torneio na ausência do número 1 do mundo Jannik Sinner, foi eliminado pelo holandês Tallon Griekspoor (43º do ranking da ATP) por 2 sets a 1, parciais de 4-6, 7-6 (7/5) e 7-6 (7/4) após mais de três horas de jogo neste jogo da segunda rodada.

O alemão, que nunca passou das quartas de final em Indian Wells, pretendia diminuir a distância no ranking da ATP em relação ao líder Jannik Sinner, que está suspenso até maio devido ao exame positivo para clostebol.

Embora tenha resistido a cinco match points, Zverev acabou sendo superado por um adversário que nunca havia derrotado um jogador do top 5 da ATP nas 18 tentativas anteriores.

"Aprendi com esses momentos. Desta vez disse a mim mesmo: 'se vou perder, será porque corri atrás'. Estou muito feliz que desta vez eu tenha vencido", declarou Griekspoor após a vitória mais importante de sua carreira.

Zverev, vencedor de sete torneios Masters 1000, estende assim sua maldição em Indian Wells, onde fez apenas duas partidas nas quartas de final em dez participações.

O cabeça-de-chave número 1 anterior a cair em sua estreia foi o britânico Andy Murray em 2017.

Antes de chegar ao Coachella Valley, Zverev já havia protagonizado uma decepcionante temporada sul-americana na qual não chegou a nenhuma semifinal.

Nesta sexta-feira, ele venceu o primeiro set em pouco mais de meia hora, mas no segundo perdeu por 5 a 3, com Griekspoor servindo para empatar o confronto.

O alemão reagiu a tempo com uma quebra de saque, mas acabou cedendo o set no tie break.

No set decisivo, Zverev também teve seu saque quebrado duas vezes, permitindo a Griekspoor fazer 5-4 e sacar para vencer.

Em um dramático game de 14 minutos, o alemão prevaleceu em todos os cinco match points que Griekspoor teve até forçar o tie break final.

O holandês tampouco jogou a toalha e aproveitou a falta de inspiração de Zverev para dar a grande surpresa do torneio.

O seu adversário na terceira rodada será o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que avançou nesta sexta-feira devido ao abandono do húngaro Fábián Marozsán quando vencia por 6-4.

- Argentino Navone avança -

O vento forte e a chuva de quinta-feira em Indian Wells, que provocaram a suspensão de vários jogos, deram lugar a um dia ensolarado em que os cabeças de chave entraram em ação para a segunda rodada.

Em uma das partidas suspensas de quinta-feira, o argentino Mariano Navone derrotou a jovem promessa norte-americana Learner Tien por 7-5 e 6-4.

Navone, que chegava ao reinício da partida com um set de vantagem, acompanhará assim o seu compatriota Francisco Cerúndolo na segunda rodada, na qual enfrentará o local Ben Shelton, décimo primeiro cabeça-de-chave.

O espanhol Carlos Alcaraz, que busca o terceiro título consecutivo, e o sérvio Novak Djokovic, cinco vezes campeão, entram em ação neste sábado.

Djokovic terá um primeiro teste sério contra o holandês Botic van de Zandschulp, enquanto Alcaraz enfrentará o francês Quentin Halys, que derrotou o espanhol Pablo Carreño por 6-3 e 6-4 num dos jogos que haviam sido interrompidos na véspera pela chuva.

-- Resultados desta sexta-feira do torneio de Indian Wells:

- Primeira rodada (masculino):

Mariano Navone (ARG) x Learner Tien (EUA) 7-5, 6-4

Quentin Halys (FRA) x Pablo Carreño Busta (ESP) 6-3, 6-4

Segunda rodada:

Tallon Griekspoor (NED) x Alexander Zverev (GER/N.1) 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/N.29) x Fabian Marozsan (HUN) 6-4, 0-0 e abandono

Ugo Humbert (FRA/N.18) x Kei Nishikori (JPN) 6-4, 6-3

Tommy Paul (EUA/N.10) x Tristan Boyer (EUA) 6-3, 6-1

