Violência em Guayaquil, no Equador, mata 22 pessoas

QUITO (Reuters) - Vinte e duas pessoas foram mortas em tiroteios na maior cidade do Equador, Guayaquil, na quinta-feira, no que a polícia disse ser uma possível disputa entre facções da gangue criminosa Los Tiguerones que lutam pelo controle de partes de um bairro.

O governo do presidente Daniel Noboa, que está concorrendo à reeleição em um segundo turno em abril, intensificou as operações de segurança nas últimas semanas nas áreas mais violentas do país como parte de uma guerra contra as gangues envolvidas com o narcotráfico declarada por Noboa.

Alguns dos mortos tinham condenações anteriores por roubo, tráfico de drogas e posse de armas, informou a Polícia Nacional em um comunicado na noite de quinta-feira.

(Reportagem de Alexandra Valencia)