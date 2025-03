Vídeo não mostra Gleisi Hoffmann sendo hostilizada no Carnaval de Salvador

Do UOL, no Rio

Não é a deputada federal e futura ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), a mulher que aparece em um vídeo em que pessoas jogam objetos em direção a um camarote.

Além disso, o registro não foi feito no Carnaval nem em Salvador, mas, sim, em julho de 2019 em Fortaleza, ao contrário do que afirmam as publicações enganosas.

O que diz o post

Um vídeo que mostra pessoas jogando objetos em direção a uma mulher é compartilhado com a seguinte legenda sobreposta: "A ministra Gleisi bem recebida no Carnaval de Salvador".

Por que é falso

Desinformação é antiga. Em uma busca no Google é possível encontrar registros de 2019 e 2020 de desmentidos sobre a alegação enganosa. Em 2019, o vídeo foi verificado pelo Fato ou Fake (aqui) e pela Lupa (aqui). Na época, a desinformação dizia que a petista havia sido agredida em um evento de Carnaval fora de época de Fortaleza. No ano seguinte, o mesmo conteúdo também foi checado pelo Aos Fatos (aqui).

A mulher no vídeo não é a ministra Gleisi Hoffmann. Segundo o jornal O Povo, do Ceará, foliões que estavam em um camarote jogaram latinhas em direção a outros que estavam na pista e revidaram durante o Fortal 2019 no dia 28 de julho daquele ano (leia aqui). A confusão aconteceu depois que foliões entoaram gritos de xingamento contra Jair Bolsonaro. À Lupa, em 2019, a equipe da petista disse que Hoffmann estava em Curitiba no dia 27 de julho — como ela postou em sua conta no Instagram (aqui)— e voltou para Brasília no dia seguinte.

Deputada não comentou. O UOL Confere procurou a assessoria da deputada, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Gleisi Hoffman vai assumir ministério. A posse dela como ministra das Relações Institucionais está prevista para a próxima segunda-feira (aqui).

Este conteúdo também foi verificado por Lupa e Reuters.

