Portas maiores e controle por câmeras: o novo trem das linhas 8 e 9 de SP

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, administradas pela concessionária ViaMobilidade, receberam na quinta-feira (6) o último trem, de um total de 36, que vai operar nas linhas.

A 8-Diamante liga a Estação Júlio Prestes, no centro da capital paulista, à Amador Bueno, em Itapevi, na região metropolitana. Já a 9-Esmeralda conecta Osasco, na Grande São Paulo, até Varginha, na zona sul.

O que aconteceu

A operação do 36º trem nas linhas começaram na quinta, segundo a concessionária. A composição chegou ao pátio de Presidente Altino, em Osasco, há um mês. No local, ela foi montada, colocada nos trilhos e a Alstom, empresa responsável pela fabricação, fez ajustes e depois iniciou viagens de teste com um auditor do órgão fiscalizador, que emitiu um parecer autorizando o funcionamento. Por fim, o trem passou por alguns dias de circulação sem passageiros e, depois, entrou oficialmente em operação.

O último trem entregue conta com portas maiores para embarque e desembarque. Segundo Hamilton Trindade, gerente-executivo da concessionária, a composição também tem câmeras de monitoramento, em que será possível contabilizar a quantidade de passageiros que entraram e saíram dos vagões. O UOL participou da primeira viagem da composição, ainda sem passageiros, entre as estações Osasco até Pinheiros.

Portas do 36º trem que entrou em operação Imagem: Beatriz Gomes/UOL

A frota dos 36 trens foi comprada da Alstom e fabricada em Taubaté, no interior de São Paulo. A entrega da primeira composição ocorreu em fevereiro de 2023 e as compras faziam parte do investimento da ViaMobilidade em 34 novas composições, para ambas as linhas, previsto no contrato de concessão. Hamilton ressaltou ainda que uma frota nova nas linhas possibilita um desempenho maior na velocidade das composições porque todos os trens terão o mesmo desempenho.

36º trem entrou em operação nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda em São Paulo Imagem: Beatriz Gomes/UOL

A linha 9 utiliza apenas os trens comprados pela ViaMobilidade. Enquanto a linha 8 conta com alguns dos "novos" e outros 19 que eram da frota da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e estão com a concessionária agora, totalizando 55 trens disponíveis. Hamilton explica, porém, que todos eles não funcionam diariamente, visto que alguns precisam passar por manutenções, inclusive preventivas.

Após a última entrega, a ViaMobilidade diz que, neste momento, não é possível falar em compra de novos trens para as duas linhas. Todavia, a empresa afirma que faz um monitoramento constante da demanda para analisar a possibilidade de novas aquisições.

Passageiros esperam que novidade ajude no dia a dia

Passageira relatou acompanhar jornais antes de sair de casa e ver notícias sobre falhas na linha 9-Esmeralda. A esteticista Rosimara Renovato contou ao UOL que usa a linha fora do horário de pico e não costuma ter outros problemas além da lotação dos vagões diariamente. "Acredito que mais trens circulando iria facilitar para todo mundo que pega, principalmente, no horário de pico."

A estudante Carolina Cerqueira usa a linha 9 todos os dias e também reclamou da superlotação e demora no intervalo entre os trens. "Não adianta nada adicionar mais um trem e demorar 20 minutos para passar. Acaba sendo mais cansativo esse processo do que o curso que eu faço."

Já a telefonista Roberta Santana disse que já passou por intercorrências na linha 9 em dias de chuva intensa. "Mais um trem novo é bem-vindo porque eu tive que descer antes da minha estação quando estava com problema nos trilhos, e os próximos trens vieram cheios e não consegui entrar. Acho que a nova composição vai ajudar. É uma linha bem cheia e movimentada em qualquer horário", acrescentou.

Roberta Santana espera que o 36º trem ajude na superlotação dos trens Imagem: Beatriz Gomes/UOL

"No horário de pico demora e, quando vem, está lotado." Um passageiro, que preferiu não se identificar, disse à reportagem também esperar que a situação se altere com a nova composição, visto que o Metrô é "outro mundo" em comparação com o intervalo entre trens da linha 9, que ele usa diariamente.