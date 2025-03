Venda de carros eletrificados sobe 24% em fevereiro sobre um ano antes, diz ABVE

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - Os emplacamentos de veículos elétricos e híbridos somaram 12.988 unidades em fevereiro, crescimento de 24% ante o mesmo mês de 2024 e avanço de 3,4% ante janeiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Nos dois primeiros meses de 2025, o mercado de eletrificados já acumula 25.544 veículos novos vendidos, um avanço de 13,7% sobre o mesmo período de 2024, segundo os dados da entidade.

Parte do avanço deve-se a incentivos tributários estaduais, disse a entidade em comunicado à imprensa, citando que o Distrito Federal e o Rio Grande do Sul oferecem isenção total de IPVA para veículos totalmente elétricos e São Paulo concede IPVA reduzido para modelos híbridos flex não plug-in (HEV Flex).

Além disso, afirmou o presidente da ABVE, Ricardo Bastos, no comunicado, "o crescimento da infraestrutura pública de recarga elétrica no Brasil tem dado mais confiança ao consumidor para apostar na eletromobilidade".

O número de pontos públicos e semipúblicos de recarga no Brasil chegou a 14.827 em fevereiro, com importante crescimento dos pontos de recarga rápida (DC), que atingiram 16,4% do total, afirmou a entidade, citando dados levantados em conjunto com a empresa de recarga de baterias Tupi Mobilidade. Em novembro, a base de postos de recarga era de 12.137.

Das vendas de veículos novos eletrificados, os modelos totalmente elétricos (BEV) somaram 4.492 unidades em fevereiro, uma participação de 35%. Segundo a ABVE, esse segmento apresentou um avanço de 21,4% nos licenciamentos na comparação com janeiro e de 23,4% ante fevereiro de 2024, "reforçando a tendência de crescimento dos modelos totalmente elétricos".

Os híbridos plug-in, que podem ser recarregados em tomadas (PHEV), mantiveram a maior participação entre os carros eletrificados, com 5.884 veículos emplacados no mês passado, uma fatia de 45%. Já os carros HEV Flex tiveram 11% de participação em fevereiro e os híbridos convencionais (HEV) responderam por 9% das vendas.

A ABVE também citou que o Sudeste seguiu na liderança de vendas de carros eletrificados, com 6.055 veículos em fevereiro, representando 46,6% do total emplacado no país. O Sul ficou com parcela de 17,6% (2.291 veículos), seguido de perto pelo Nordeste, com 17% (2.202 veículos). O Centro-Oeste respondeu por 15% dos emplacamentos (1.943 veículos), enquanto a região Norte teve 497 unidades licenciadas, uma fatia de 3,8%.

A entidade, que reúne montadoras como BYD, GWM, GM, Ford e Nissan, citou ainda dados dos chamados "micro-híbridos", modelos que são eletrificados, mas não possuem tração elétrica. Nesse segmento, os emplacamentos somaram 3.249 veículos em fevereiro, sendo 2.122 equipados com baterias de 12V e 1.127 com 48V. Na comparação com janeiro de 2025 (3.946), houve uma queda de 18% no segmento, disse a ABVE, sem mencionar uma comparação anual.