Trump recebe principais nomes das criptomoedas na Casa Branca

Vários nomes importantes do mundo das criptomoedas serão recebidos nesta sexta-feira (7) na Casa Branca por Donald Trump, uma oportunidade para que o presidente dos Estados Unidos reitere seu apoio incondicional a um setor em ascensão desde sua eleição.

Os executivos e investidores se reunirão no início da tarde com os membros do Grupo de Trabalho do Presidente sobre Ativos Digitais, presidido pelo conselheiro de Inteligência Artificial (IA) e Criptomoedas, David Sacks.

O presidente republicano será o anfitrião da "cúpula cripto", que não teve a agenda publicada, e deve fazer um discurso.

Trump, que por muito tempo demonstrou hostilidade às criptomoedas, mudou de postura durante a última campanha presidencial.

Ele estabeleceu uma associação com uma nova plataforma, a World Liberty Financial, e depois lançou sua própria moeda eletrônica, Trump, em meados de janeiro, o que gerou acusações de conflito de interesses.

As críticas já haviam sido registradas quando a indústria das criptomoedas contribuiu com mais de 100 milhões de dólares (576 milhões de reais) para a campanha do republicano.

Entre os convidados para a reunião de sexta-feira está um dos cofundadores da World Liberty Financial. Antes do evento, Trump abriu o caminho para as criptomoedas ao designar Paul Atkins, defensor deste novo tipo de ativo financeiro, como diretor da Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

Sob sua liderança, a SEC retirou processos contra grandes nomes do setor, como as plataformas Coinbase e Kraken, iniciados durante o mandato do presidente Joe Biden, um forte crítico das moedas digitais.

Na quinta-feira à noite, algumas horas antes da cúpula, o chefe de Estado assinou um decreto que estabelece a criação de uma "reserva estratégica" alimentada por quase 200.000 bitcoins confiscados pela justiça americana.

David Sacks comparou o novo fundo público, cujo valor alcança quase 17,5 bilhões de dólares ao preço atual (100 bilhões de reais), às reservas de ouro dos Estados Unidos.

A medida governamental é "uma das mensagens de apoio mais significativas que a indústria recebeu", afirmou Jacob Phillips, da Lombard Finance, uma empresa especializada em criptomoedas.

"Conheço empresários e equipes que voltaram aos Estados Unidos empolgados com a mudança no ambiente regulatório", acrescentou.

A reunião desta sexta-feira "marca um momento crucial para a indústria de ativos digitais", disse Elitsa Taskova, gerente de produtos da plataforma de serviços financeiros de criptomoedas Nexo.

"As próximas decisões do governo serão decisivas", considerou a executiva, que vê a equipe de Trump "estabelecendo as bases de um marco regulatório favorável ao crescimento mais justo para os atores virtuosos e consolidando o papel patrimonial das criptomoedas".

O projeto precisará ser aprovado pelo Congresso, onde vários textos de regulamentação apresentados nos últimos dois anos estão paralisados.

