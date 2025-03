Trump diz que enviou carta ao líder do Irã para negociar acordo nuclear

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que quer negociar um acordo nuclear com o Irã e enviou uma carta aos líderes do país na quinta-feira dizendo que espera que eles concordem em conversar.

"Eu disse: espero que vocês negociem, porque será muito melhor para o Irã", afirmou Trump em entrevista à Fox Business Network transmitida na sexta-feira.

"Acho que eles querem receber essa carta. A outra alternativa é que temos que fazer alguma coisa, porque não podemos permitir outra arma nuclear."

A carta parece ter sido endereçada ao líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei. A Casa Branca não respondeu imediatamente a uma solicitação sobre o assunto.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, discutiu os esforços internacionais para resolver a situação em torno do programa nuclear do Irã com o embaixador iraniano Kazem Jalali, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia na sexta-feira.

(Reportagem de Doina Chiacu)