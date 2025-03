Trump diz que é "mais fácil" lidar com a Rússia do que com a Ucrânia nas negociações de paz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (7) que lhe parece "mais fácil" lidar com a Rússia do que com a Ucrânia para pôr fim à guerra e que confia em seu par russo, Vladimir Putin.

"Eu acredito nele", disse em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

"Francamente, acho mais difícil lidar com a Ucrânia, e eles não têm as cartas na mão", afirmou. "Talvez seja mais fácil lidar com a Rússia", acrescentou.

A Ucrânia luta contra a Rússia desde que seu território foi invadido há mais de três anos. Os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre o país, suspendendo a assistência militar e de inteligência a Kiev.

Apesar de ameaçar a Rússia com novas sanções na manhã desta sexta-feira, Trump disse que entendia por que os militares russos bombardearam a Ucrânia durante a noite.

"Na verdade, acho que eles estão fazendo o que qualquer um nessa posição faria neste momento", declarou Trump.

"Sempre tive uma boa relação com Putin. E, você sabe, ele quer acabar com a guerra", afirmou.

"Acho que ele será mais generoso do que precisa ser, e isso é muito bom. Isso significa muitas coisas boas", acrescentou.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tenta obter garantias de segurança do Ocidente antes de aceitar um cessar-fogo com a Rússia.

"Não sei se eles querem chegar a um acordo. Se não quiserem, os deixaremos sozinhos, porque queremos que cheguem a um acordo. Faço isso para deter a morte", declarou Trump.

sms/bgs/erl/nn/am

© Agence France-Presse