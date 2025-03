Presidente sul-coreano pode ser solto após tribunal cancelar mandado de prisão

Um tribunal sul-coreano cancelou o mandado de prisão do presidente afastado Yoon Suk Yeol na sexta-feira, potencialmente abrindo caminho para sua libertação da prisão enquanto ele enfrenta um julgamento por acusações de insurreição devido a uma breve imposição da lei marcial.

O Tribunal Distrital Central de Seul disse em um comunicado que sua decisão se baseou no momento da acusação, que ocorreu após o término do período de detenção inicial, e observou "questões sobre a legalidade" do processo de investigação que envolveu duas agências distintas.

A decisão não rejeitou as acusações criminais que levaram à prisão de Yoon em 15 de janeiro, e o caso é separado do processo de impeachment contra ele, que ainda está pendente no Tribunal Constitucional.

Ambos foram desencadeados pela declaração de lei marcial em 3 de dezembro, que também levou ao impeachment do primeiro-ministro, que havia assumido como presidente interino.

O ministro das Finanças da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, é agora o chefe de Estado interino e tem procurado acalmar o mercado financeiro e tranquilizar os parceiros internacionais em meio ao caos na liderança do governo.

Os advogados de Yoon e seu gabinete presidencial acolheram a decisão do tribunal distrital, dizendo que ela mostrava que o processo contra Yoon havia sido conduzido para fins políticos, sem justificativa legal.

"A decisão do tribunal de cancelar a prisão mostrou que o Estado de Direito deste país ainda está vivo", disseram os advogados de Yoon em um comunicado.

Os advogados de Yoon pediram sua libertação imediata, embora tenham admitido que ele pode não ser libertado imediatamente porque os promotores podem recorrer. O gabinete do promotor não comentou imediatamente a decisão.

Manifestantes, tanto a favor quanto contra Yoon, logo se reuniram em Seul após a decisão do tribunal.

"Isso comoverá o coração do público. Nosso presidente sofreu muito", disse Lee Yoon-nam, um manifestante pró-Yoon de 44 anos, à Reuters.

Yoo Seong-min, um manifestante contra Yoon, de 31 anos, disse que saiu para protestar porque "a raiva lhe subiu à cabeça".

A equipe de defesa de Yoon argumentou que um mandado emitido em 19 de janeiro, que prorrogou a detenção de Yoon, é inválido porque o pedido apresentado pelos promotores tinha falhas de procedimento.

Também alegou que o Escritório de Investigação de Corrupção para Funcionários de Alto Escalão, que conduziu a primeira etapa da investigação criminal contra Yoon, não tinha autoridade legal para fazê-lo com base em acusações de insurreição.

Especialistas jurídicos afirmaram que, embora a decisão de sexta-feira do tribunal distrital não tenha sido uma defesa para Yoon, ela levantou questões sobre a integridade da acusação e tocou em questões jurídicas que não têm um precedente claro.

Se as "questões sobre a legalidade do processo de investigação" não forem esclarecidas, isso pode se tornar motivo para que um tribunal superior anule qualquer decisão do tribunal de primeira instância, disse o Tribunal Distrital Central de Seul em sua declaração.