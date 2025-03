Surrou o tênis na folia? Confira modelos por menos de R$ 300 para trocar

Quem nunca pulou Carnaval e acabou surrando aquele tênis que foi companheiro de folia? Se você vai precisar substituir os pares que tem em casa, a lista que separamos a seguir pode ajudar.

O Guia de Compras UOL selecionou seis modelos de tênis com descontos de até 52% para economizar. As opções são de diferentes marcas e cores. Confira:

Solado aderente;

Entressola em EVA, para melhor amortecimento.

Cabedal (corpo do tênis) em malha knit, que favorece a ventilação;

Também possui entressola de EVA.

Com a tecnologia Charge Cushioning: entressola que promove retorno de energia e durabilidade;

Ainda conta com uma sola de borracha de alta resistência.

Possui EVA mais alto nas laterais, para dar conforto e suporte aos pés;

Cabedal é feito em laminado sintético texturizado, com detalhes na costura.

Solado emborrachado com padrão de tração generativo, para diferentes tipos de terrenos;

Cabedal em mesh respirável, que mantém os pés frescos e secos.

Cabedal em têxtil para conforto e respirabilidade;

Mais um modelo com entressola em EVA.

