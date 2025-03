Tempestade na Argentina deixa 6 mortos em Bahía Blanca, informa mídia

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES (Reuters) - Chuvas intensas na cidade portuária argentina de Bahía Blanca, a sudoeste da capital Buenos Aires, deixaram pelo menos seis mortos e causaram grandes enchentes, informaram nesta sexta-feira a mídia local e autoridades. A tempestade forçou a retirada emergencial de pessoas de suas casas e de centros de saúde, e imagens publicadas nas redes sociais mostraram mães de recém-nascidos deixando um hospital inundado com seus bebês no colo. Meteorologistas alertam para o fato de que a previsão do tempo não ajuda, com novas chuvas fortes esperadas para a noite desta sexta-feira. As autoridades confirmaram a morte de uma mulher no cruzamento de uma via e não descartaram outras fatalidades. A mídia local relatou mais cinco mortes, e chuvas torrenciais varreram carros pelas ruas, derrubaram árvores e deixaram centenas de pessoas sem energia. "Grande parte da cidade está submersa após sete horas de chuva torrencial e ininterrupta, o que sem dúvida significa que enfrentamos uma catástrofe natural", disse a prefeitura de Bahía Blanca, que tem uma população de 300 mil pessoas e é um importante porto comercial. Os governos nacional e provincial anunciaram uma operação de resgate para ajudar as vítimas, depois que mais de 200 milímetros de chuva caíram em questão de horas. O aeroporto local foi fechado, e algumas estradas para a cidade sofreram danos graves.